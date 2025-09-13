Cirugía y oxígeno: así intentan salvar a la nieta de Alicia Matías

GENERANDO AUDIO...

La menor está internada en el Hospital Siglo XXI. Foto: Cuartoscuro

La pequeña Jaclyn Azulet, de 2 años, nieta de Alicia Matías Teodoro, continúa en estado delicado tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa que dejó, hasta el momento, 11 personas sin vida, entre ellas, su abuela.

De acuerdo con su tía abuela, Sandra Barajas, la menor fue sometida a una cirugía en manos y pies para evitar la pérdida de extremidades. Los médicos del Hospital Siglo XXI, donde ha permanecido internada, informaron que las lesiones corresponden a quemaduras de tercer grado.

“Ya le hicieron cirugía, ya le hicieron trasplantes. Los doctores ahorita la tienen en terapia intensiva, con oxígeno para ayudarla a respirar, porque la explosión fue tan fuerte que le causó daños”, explicó Barajas a medios de comunicación.

Alicia Matías, la abuela que protegió a Jaclyn Azulet

La niña sobrevivió gracias a que su abuela, Alicia Matías, la cubrió durante la explosión. Sin embargo, la mujer sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y falleció este 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas, tras dos días de permanecer internada.

La familia de Jazlyn confía en que las autoridades brinden toda la atención médica necesaria. “Confiamos en Dios y en que nos van a ayudar las autoridades para darle la mejor atención y para que reciba lo que necesita”, dijo Sandra.

La menor permanece en terapia intensiva y su estado de salud se reporta como delicado.

La imagen de ella y su abuela, que la cargaba en brazos tras el accidente, así como el video que muestra cómo el policía, Sergio Soriano, la llevó a un hospital cercano para ser atendida, son parte de las historias que se han viralizado a raíz de la tragedia en Iztapalapa.

