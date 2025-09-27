Citas falsas en Tinder: detienen a banda que usaba la app para secuestro exprés en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Fueron detenidos cinco hombres y una mujer. Foto: @FiscaliaCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), detuvo a una banda que se dedicaba al secuestro exprés tras enganchar a sus víctimas en citas de Tinder.

La corporación informó que entre los detenidos están involucrados dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Enganchaban a víctimas con citas en Tinder

La Fiscalía General de la Ciudad de México (CDMX), cumplió órdenes de aprehensión contra seis personas señaladas de integrar una banda que utilizaba la aplicación de Tinder para enganchar a sus víctimas y cometer secuestros exprés.

Entre los detenidos hay dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con la investigación, un hombre conoció a una mujer a través de dicha aplicación de citas.

Tras acudir con ella a un bar en la colonia Narvarte y posteriormente a un hotel, fue sorprendido por dos agentes de la SSC y dos hombres más, quienes se hicieron pasar por familiares de la mujer.

Con la amenaza de denunciarlo por violación, la víctima fue privada de la libertad, despojada de su vehículo y obligada a darles dinero.

Las indagatorias establecieron que otro implicado habría realizado labores de vigilancia telefónica durante el secuestro.

Detenidos ya habían sido vinculados en otros casos

La FGJCDMX señaló que tres de los involucrados enfrentaban procesos previos por hechos similares, también cometidos bajo el mismo modus operandi: citas simuladas para enganchar y luego extorsionar o secuestrar brevemente a las víctimas.

En total, seis personas quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación legal.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México subrayó que actúa sin distinción contra quienes atentan contra la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas menciona das se presumen inocentes hasta que un juez emita sentencia condenatoria.

Recomendaciones a usuarios de apps de citas

Casos como este han encendido alertas sobre los riesgos del uso de aplicaciones de citas. Las autoridades han recomendado en otras ocasiones extremar precauciones al concertar encuentros, como:

Verificar la identidad de la persona

Citarse en espacios públicos y seguros

Compartir la ubicación en tiempo real con familiares o amigos

Desconfiar de propuestas que resulten sospechosas o fuera de lugar

