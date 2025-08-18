GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 18 de agosto.

Este lunes 18 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX). Destaca la que realizará el Clan Mariposas Negras, en la Secretaría de Cultura, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas tres concentraciones, una cita agendada, siete eventos de esparcimiento y ocho plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Colectiva “En Llamas” – UNAM Facultad de Artes y Diseño Hora: 10:00 Lugar: Prol. Constitución No. 58A, La Concha, Xochimilco Demanda: Colecta de firmas para instar al gobierno a adoptar postura firme contra crímenes de guerra en Palestina. Aforo estimado: 30 personas

Mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura – UNAM Hora: 10:00 Lugar: Av. Insurgentes Sur No. 3000, Ciudad Universitaria, Coyoacán Demanda: Asamblea contra violencia machista, clasismo y autoritarismo en la facultad. Aforo estimado: 35 personas

Clan Mariposas Negras A.C. Hora: 15:00 Lugar: Secretaría de Cultura, Paseo de la Reforma No. 175, Cuauhtémoc Demanda: Protesta contra demanda interpuesta por Cineteca Nacional. Aforo estimado: 50 personas



Citas agendadas

Vecinos de la colonia Agrícola Oriental (Iztacalco) Hora: 11:00 Lugar: Sede de la Alcaldía Iztacalco Demanda: Exigen desazolve de la manzana, limpieza de la calle y llenado de cisternas. Aforo estimado: 30 personas



Plantones activos en la CDMX

Se mantienen al menos ocho plantones en diferentes puntos de la capital:

Hemiciclo a Juárez (Cuauhtémoc): Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid.

Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Benito Juárez): Madres buscadoras de Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Madres buscadoras de Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Arcos del Edificio de Gobierno (Cuauhtémoc): Habitante de Huetamo, Michoacán, por amenazas.

Habitante de Huetamo, Michoacán, por amenazas. Tulipanes y Prolongación Artificios (Álvaro Obregón): Vecinos de la colonia El Capulín.

Vecinos de la colonia El Capulín. Suprema Corte de Justicia de la Nación (Cuauhtémoc): Resistiré Social “Nuevo Amanecer”, jubilados y pensionados.

Resistiré Social “Nuevo Amanecer”, jubilados y pensionados. Chihuahua No. 216 (Cuauhtémoc): Militantes de Morena de Guerrero, Michoacán, Tabasco y Tamaulipas.

Militantes de Morena de Guerrero, Michoacán, Tabasco y Tamaulipas. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Benito Juárez): Comunidad indígena Otomí y UPREZ.

Comunidad indígena Otomí y UPREZ. Paseo de la Reforma No. 211-213 (Cuauhtémoc): Frente Oriente, por el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

