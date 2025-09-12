GENERANDO AUDIO...

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la noche de este miércoles el encendido del alumbrado decorativo por las fiestas patrias en el Zócalo capitalino, con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México.

Durante la ceremonia, Brugada dedicó el acto a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

“Hoy no podemos estar alegres, estamos todavía en un momento muy difícil para los familiares de las víctimas. Estamos con toda la solidaridad y compromiso que ameritan estos momentos”, expresó.

Alumbrado con historia y homenaje a heroínas

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, informó que este año el alumbrado rinde homenaje a las heroínas y héroes de la Independencia de México. Entre las figuras luminosas destacan los rostros de Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, además de símbolos nacionales como el águila devorando una serpiente sobre un nopal en la avenida 20 de Noviembre.

Una celebración histórica

Brugada destacó que este año la celebración es especial porque, por primera vez, una mujer será quien dé el Grito de Independencia como presidenta de México. “Es tiempo de mujeres y de justicia en nuestra historia y en nuestra ciudad”, señaló.

La ceremonia estuvo acompañada de bailes tradicionales a cargo de la Compañía Nacional de Danza Folclórica de Nieves Paniagua y concluyó con música de mariachi, enmarcando una noche de memoria, identidad y solidaridad.