Clara Brugada presentará su primer Informe de Gobierno; síguelo en vivo en Uno TV

Clara Brugada, jefa de Gobienro de CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), presentará su primer Informe de Gobierno el domingo 12 de octubre en el Congreso capitalino que se localiza en la calle de Donceles, en el Centro Histórico.

¿A qué hora es el informe de Clara Brugada?

El evento iniciará en punto de las 10:00 horas en el Congreso capitalino y lo podrás seguir por la multiplataforma de Uno TV.

“Ciudad Pluricultural, con derechos culturales y turismo sostenible. Conoce más sobre este eje en el Primer Informe de Gobierno de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Domingo 12 de octubre, a las 10:00 horas”.

Durante su presentación, la jefa de Gobierno destacará las acciones más importantes durante su primer año de mandato, como, por ejemplo, “Ciudad cuidadora y de bienestar, con igualdad sustantiva y de derechos plenos ciudad segura, en paz y resiliente”.

El Informe de Clara Brugada se puede consultar en la página oficial del Gobierno capitalino. En materia de movilidad se destaca:

“La definición de cinco nuevas líneas de cablebús que harán justicia a las periferias de esta ciudad y seguimos fortaleciendo la columna vertebral del transporte capitalino, el Metro, uno de los sistemas más grandes y eficientes del mundo”.

“Seguimos apostando de manera resuelta por la movilidad sostenible, la electromovilidad y la movilidad activa, a partir del incremento de la infraestructura ciclista que priorizará las zonas con mayores vulnerabilidades. Impulsamos, asimismo, un nuevo paradigma metropolitano de planeación urbana, estableciendo procesos de coordinación con las autoridades de la Zona Metropolitana del Valle de México para encontrar soluciones compartidas a problemas comunes, como la seguridad, el agua o la movilidad, entre otros”.

También se abordan los programas sociales, por ejemplo, “la única ciudad con una cobertura universal de la pensión desde los 60 años, al extender estos apoyos a los hombres, en coordinación con la iniciativa puesta en marcha por el Gobierno federal de apoyo a las mujeres”.