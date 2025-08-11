Clara Brugada responde a Trump: “CDMX es un buen lugar para vivir”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, defendió a la capital tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la calificó como “uno de los peores lugares del mundo para vivir”.

Brugada aseguró que la CDMX es un lugar seguro y atractivo, al que “llegan personas de todo el mundo a vivir”, y afirmó que los datos oficiales contradicen lo dicho por Trump.

La mandataria capitalina señaló que, de acuerdo con el Inegi, la tasa de homicidios en la Ciudad de México es de 10 por cada 100 mil habitantes, menor que la de Washington D.C., que supera 27, y la de Bogotá, con 15.

“Estamos aclarando que no es así. La Ciudad de México se ha caracterizado como un buen lugar donde llegan de todos lados del mundo a vivir. Creo que él parte de información incorrecta”, declaró Brugada.

Contexto de la declaración de Trump

El presidente Trump anunció este lunes el despliegue de la Guardia Nacional y la incorporación de agentes del FBI para reforzar la seguridad en Washington D.C., colocando a la policía local bajo control federal.

Durante su mensaje, comparó las cifras de criminalidad de la capital estadounidense con otras ciudades y afirmó que la tasa en Washington es superior a la de la Ciudad de México, Bogotá, Lima e incluso Bagdad.

Trump aseguró que Washington será “liberada” de la delincuencia y advirtió que medidas similares podrían aplicarse en otros estados de la Unión Americana.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]