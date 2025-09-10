GENERANDO AUDIO...

Clara Brugada llega a zona de explosión en Santa Martha. Foto: Gobierno CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, arribó este miércoles por la tarde a la zona donde se registró la explosión de una pipa de gas en inmediaciones de la estación Santa Martha del Metro CDMX, en la alcaldía Iztapalapa.

Informó que la explosión ocurrió a las 14:20 horas, luego de la volcadura de una pipa con 49 mil 500 litros de gas LP, cuyo origen será investigado. El accidente provocó una onda expansiva que dejó 57 personas lesionadas, varias de ellas trasladadas en estado grave a distintos hospitales, además de 18 vehículos involucrados en el siniestro.

“A las 14:20 minutos una pipa de gas sufrió una volcadura como hipótesis que quedara en la fiscalía, a partir de la volcadura tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva que tuvo como resultado 57 personas lesionadas de las cuales fueron trasladadas a diferentes hospitales. También hay 18 vehículos afectados y 19 personas graves”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Agregó que los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales:



“Se trasladaron al hospital Juan Ramón de la Fuente, 12 personas, 9 al Hospital de la Aplicación Emiliano Zapata, 15 a la Clínica de los Reyes la Paz, 15 a la Clínica del ISSSTE Morelos y uno al ISSSTE de Zaragoza y 5 al instituto Nacional de Rehabilitación y uno al Rubén Leñero”.

Clara Brugada supervisa el operativo tras la explosión

La explosión ocurrió sobre el Puente de la Concordia, luego de que una pipa de gas se incendiara. A su llegada, Brugada instruyó a Pablo Vázquez, titular de la SSC, y a Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a coordinar los trabajos de emergencia.

Además, pidió a la población permitir el paso de los vehículos de auxilio y evitar acercarse a la zona, ya que el tránsito se encuentra totalmente cerrado.

“Pedimos permitir el libre paso de vehículos de emergencia y no acercarse a la zona, pues se encuentra cerrada al tránsito vehicular”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Servicios suspendidos y cierre vial en la zona

Como medida de seguridad, los servicios de movilidad del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) fueron suspendidos en el área afectada. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos continúan trabajando para controlar el fuego y evitar que se propague a más vehículos o inmuebles cercanos.

Las autoridades confirmaron que la zona permanece acordonada y el tránsito vehicular está bloqueado para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

La mandataria aseguró que continuará informando de manera directa sobre la situación y la atención a las víctimas.

