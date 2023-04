Gobierno capitalino retira vallas de Plaza Giordano Bruno. Foto: @SandraCuevas_

Luego de que un nutrido grupo de migrantes, la mayoría de Haití, se alojara y pernoctara en la Plaza Giordano Bruno, ubicada en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, liderada por Sandra Cuevas, las autoridades locales colocaron una cerca, que el Gobierno capitalino, administrado por Claudia Sheinbaum Pardo, retiró este miércoles 12 de abril.

Tras colocar una cerca de láminas con malla ciclónica, la alcaldesa Sandra Cuevas indicó que se realizaría una remodelación de la Plaza Giordano Bruno; sin embargo, migrantes denunciaron que luego de dicha acción, ya no pueden estar en la plaza que se encuentra cerca de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) donde los migrantes esperan por la resolución de sus casos.

En redes sociales han circulado los videos de un cuerpo de elementos policiales, quienes resguardan a trabajadores de la CDMX mientras retiran la cerca perimetral colocada por la alcaldía Cuauhtémoc en la Plaza Giordano Bruno, lo que ha dividido opiniones, pues, mientras usuarios de redes sociales aplauden la acción, otros no lo hacen.

Ver más El abuso que @Claudiashein hace del cargo que ciudadanos le confirieron temporalmente para SERVIR no para SERVIRSE, ya es intolerable. Nuevamente arremete contra el trabajo de @SandraCuevas_ provocando pérdidas millonarias, dinero de mexicanos, no de ella@lawyerestrada1

1/4 pic.twitter.com/a5fhkSszHA — Mariel de la Riva (@MarieldelaRiva2) April 12, 2023

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

Por su parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum ha comentado que se trata de un tema de “discriminación y no con la alcaldesa”, indicó que los migrantes que están ahí (en un campamento improvisado), son apoyados incluso por los vecinos que bajan a darles algo de comer ante la situación que viven y dijo que, en lugar de pensar “no queremos ver a los migrantes… que no se mezclen con nadie” porque no es una solución, hay que quitar el campamento de ahí porque los migrantes no viven en condiciones adecuadas y “no taparlos para no verlos”, demás de que levantar la cerca no es legal.

Ver más Así reaccionan los vecinos de la Plaza Giordano Bruno pic.twitter.com/yQR8NIIWyu — Rigoberto Salgado Vázquez (@RigoSalgadoV) April 12, 2023

Sandra Cuevas insiste en agresiones hacia su gobierno tras retiro de la valla de la plaza

Mientras que, por su parte, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha declarado públicamente que lo que se pretende es “remodelar” la plaza, pero ha acusado a la jefa de Gobierno de desplegar un grupo de granaderos en contra de su gobierno.

Ver más Ilegalmente, nuevamente @Claudiashein envía granaderos a impedir que recuperemos y remodelemos la #PlazaGiordanoBruno en la col. #Juárez, violentando mis facultades constitucionales como Alcaldesa de #Cuauhtémoc. Vecinos: ¡Las obras continuarán en favor de sus familias! #SCA pic.twitter.com/DOVJZxgLlT — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) April 12, 2023

“Quiero decirle Claudia Sheinbaum Pardo que, no nos, no nos interesa, no nos perjudica en nada que haya quitado esas vallas. La remodelación de todas formas la voy a hacer…”. Sandra Cuevas, alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc

Plaza Giordano está en un área de Conservación Patrimonial

Las Secretarías de Gobierno y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la CDMX informaron del operativo conjunto para el retiro de la cerca, en el que también participaron la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para retirar tapiales y rejas metálicas de la Plaza Giordano Bruno y, se especificó que no es legal la intervención por tratarse de un bien público considerado como patrimonio cultural de la capital mexicana y de la nación, ubicada además en un área de Conservación Patrimonial.

De acuerdo con estas Secretarías, las autoridades facultadas para autorizar o no intervenciones en el sitio son exclusivamente Seduvi y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

En días pasados, la alcaldía Cuauhtémoc presentó un proyecto a ambas instancias en el que se describían distintas acciones de modificación del sitio, pero este documento aún se encontraba en análisis.

La Secretaría de Gobierno de la CDMX y Seduvi dijeron que, se informó puntualmente a la Alcaldía sobre los diversos defectos técnicos del proyecto y que por ningún motivo podrían iniciarse obras, preparativos o instalaciones logísticas en la plaza, ya que no contaban con las autorizaciones requeridas.