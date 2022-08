¿Sabías que la mayoría de las inundaciones en la Ciudad de México son provocadas por la basura?



💧 No tires desechos en la vía pública

💧 No viertas grasas al drenaje

💧 No tires colillas o cubrebocas en la calle