CNTE cancela marchas en CDMX este 17 de octubre

CNTE cancela marchas en CDMX; preparan nuevas acciones. Foto: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que no realizará movilizaciones en la Ciudad de México este viernes 17 de octubre. La decisión fue anunciada por representantes de las secciones 9, 10 y 11, quienes señalaron que en las próximas semanas definirán las acciones a seguir dentro del movimiento.

“No hay una movilización central en la Ciudad de México, y el próximo 25 de octubre tendremos asamblea nacional en Oaxaca, donde se definirán las siguientes acciones”, explicó Pedro Hernández, representante de la sección 9.

Movilizaciones de la CNTE se mantienen en otros estados

Aunque en la capital no habrá actividades, la CNTE indicó que varios estados participarán en el paro nacional programado para este viernes.

“Se reactivan las movilizaciones. Mañana habrá paro en la sección 7 de Chiapas, en la 14 de Guerrero, Michoacán en la 22 de Oaxaca, y Zacatecas; mayoritariamente son paros totales”, detalló Hernández.

Peticiones a autoridades y descuentos salariales

Un comité de la CNTE se reunió en las oficinas de la Autoridad Educativa Federal en CDMX para solicitar la apertura de una mesa tripartita con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, y garantizar la suspensión de descuentos salariales a docentes que participen en movilizaciones.

“Aparecen muchos compañeros con descuentos. El acuerdo con la Autoridad Educativa Federal era que no iba a ocurrir esta situación. Hoy acudimos además a refrendar que el 30 de octubre, como se están comprometiendo, haya devolución total de todo lo descontado”, señaló Hernández.

Los representantes también adelantaron que habrá más protestas en los próximos meses, incluyendo un posible paro de 48 horas en noviembre, cuya fecha y modalidad aún están por definirse.