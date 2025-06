GENERANDO AUDIO...

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzó a levantar el plantón instalado en el Zócalo de la Ciudad de México desde el pasado 15 de mayo, como parte de su jornada de paro indefinido. El retiro de las casas de campaña arrancó la madrugada de este jueves tras la resolución tomada por la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la organización.

En un comunicado oficial, la CNTE informó que la ANR entró en receso a las 6:06 de la mañana tras intensas horas de análisis. La decisión de retirarse del campamento no significa el fin de la movilización, sino un cambio de estrategia para reorganizarse y planear nuevas acciones políticas.

Preparan otras etapas de movilización

Según declaró un exlíder de la sección oaxaqueña, la retirada forma parte de una “reorganización del movimiento”, por lo que se contemplan futuras acciones en defensa de sus demandas, entre ellas, la abrogación de la reforma educativa y mejoras laborales y salariales.

El comunicado del gremio docente reiteró que los contingentes mantienen su unidad y resistencia frente al Estado y al capital, y subrayaron que sus demandas centrales no han sido resueltas.

“¡Unidos y organizados venceremos! ¡El paro es culpa del Estado!”, concluye el mensaje difundido por la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Sección 22.

Comerciantes regresan al Zócalo

Mientras el campamento se desmantela, comerciantes informales han comenzado a ocupar los espacios que quedaron libres en la plancha del Zócalo. En el sitio aún se observa movimiento de algunas carpas y maletas, mientras otros grupos docentes se preparan para regresar a sus estados de origen.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades capitalinas han sostenido nuevos encuentros con los representantes de la CNTE tras este cambio de estrategia. La Coordinadora no ha descartado regresar a la capital si no se obtienen respuestas claras del Gobierno federal.

