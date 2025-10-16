GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 16 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 16 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Central de Trabajadoras y Trabajadores del Campo y la Ciudad (CTCC), por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos marchas, 13 concentraciones, cinco citas agendadas, una rodada motociclista, nueve rodadas ciclistas, una rodada en patines y ocho eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes.

Marchas y Manifestaciones Principales

Central de Trabajadores y Trabajadores de la Ciudad y el Campo

Hora : 10:00

: 10:00 Lugar de inicio : Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. Destino : Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico.

: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico. Demanda : Exigen el reconocimiento pleno de los derechos laborales, respeto a los sindicatos democráticos y de clase, así como el aumento salarial y las condiciones laborales.

: Exigen el reconocimiento pleno de los derechos laborales, respeto a los sindicatos democráticos y de clase, así como el aumento salarial y las condiciones laborales. Aforo estimado: 500 personas.

Ecuatorianxs en México

Hora : 12:00

: 12:00 Lugar de inicio : Palacio de Bellas Artes, Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

: Palacio de Bellas Artes, Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. Destino : Zócalo Capitalino.

: Zócalo Capitalino. Demanda : Marcha de solidaridad con el paro nacional que se lleva a cabo en Ecuador, en protesta contra las medidas del Fondo Monetario Internacional.

: Marcha de solidaridad con el paro nacional que se lleva a cabo en Ecuador, en protesta contra las medidas del Fondo Monetario Internacional. Aforo estimado: 80 personas.

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Hora : 06:30

: 06:30 Lugar de inicio : Estación “Chabacano” (líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro).

: Estación “Chabacano” (líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro). Demanda : Continuar con la búsqueda de personas desaparecidas en la ciudad.

: Continuar con la búsqueda de personas desaparecidas en la ciudad. Aforo estimado: 100 personas.

40 Días por la Vida

Hora : 08:00

: 08:00 Lugar de inicio : Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, Tlalpan.

: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, Tlalpan. Demanda : Vigilia en contra del aborto en México.

: Vigilia en contra del aborto en México. Aforo estimado: 40 personas.

Sindicatos y Movilizaciones en la UNAM

Hora : 10:00

: 10:00 Lugar de inicio : Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Coyoacán.

: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Coyoacán. Demanda : Exigen el reconocimiento pleno de los derechos laborales, con especial énfasis en la estabilidad salarial y laboral de los académicos y administrativos de la institución.

: Exigen el reconocimiento pleno de los derechos laborales, con especial énfasis en la estabilidad salarial y laboral de los académicos y administrativos de la institución. Aforo estimado: 2,500 personas.

Planteamientos y Otros Plantones

Familiares y Amigos de los Fotoperiodistas Fallecidos durante el Festival “Axe Ceremonia”

Hora : 11:00

: 11:00 Lugar de inicio : Juzgados Penales de la Ciudad de México, Del. Cuauhtémoc.

: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Del. Cuauhtémoc. Demanda : Justicia para los fotoperiodistas fallecidos durante el festival “Axe Ceremonia”.

: Justicia para los fotoperiodistas fallecidos durante el festival “Axe Ceremonia”. Aforo estimado: 50 personas.

Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”

Hora : Durante el día

: Durante el día Lugar de inicio : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Demanda : Defensa del movimiento estudiantil y contra la privatización de la educación.

: Defensa del movimiento estudiantil y contra la privatización de la educación. Aforo estimado: 50 personas.