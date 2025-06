GENERANDO AUDIO...

Las instalaciones del Poder Judicial siguen cerradas. Foto: Cuartoscuro

Miles de personas siguen sin acceso a la justicia en la Ciudad de México debido al paro laboral que inició hace casi un mes en el Poder Judicial capitalino. El conflicto ha paralizado audiencias, pensiones alimenticias, convivencias familiares y procesos penales, lo que genera un grave rezago en el sistema judicial.

La abogada Keren Blancas advirtió que el paro ha detenido procedimientos clave como el cobro de pensiones alimenticias, el acceso a régimen de visitas, así como el cumplimiento de fallos en casos familiares.

“¿A dónde acudes para hacer de conocimiento que quieres ejercer estos derechos? Está todo totalmente colapsado”, declaró.

El problema se agrava en materia penal, donde personas en prisión preventiva enfrentan retrasos de hasta dos años para reanudar sus procesos. “Con este rezago se van a señalar (audiencias) de un año y medio a dos años”, explicó Blancas.

Compartimos el Acuerdo V-54/2025 , le recomendamos revisar la información completa en: https://t.co/Tfx1ypwPax pic.twitter.com/iRjZ5dI7uC — Poder Judicial de la Ciudad de México (@PJCDMX) June 19, 2025

Todos los afectados

El paro también impacta a despachos de abogados, quienes no pueden cobrar honorarios ni presentar demandas. “Nosotros como abogados, evidentemente, no podemos cobrar nuestros honorarios, porque no hay audiencias, no hay dónde presentar una demanda”, expresó Blancas.

Y agregó: “¿Por qué va a pagar un servicio que no se le está dando? No puedo acceder a mi reparación del daño como víctima de un delito, es un colapso a la economía de todos en general”.

Mientras tanto, las instalaciones del Poder Judicial en Ciudad Judicial, Avenida Juárez y Patriotismo siguen cerradas.

[TE PODRÍA INTERESAR: Poder Judicial de CDMX sigue en paro tras dos semanas de conflicto]

Trabajadores del PJCDMX mantienen protesta y exigen trato justo

La negociación entre autoridades y trabajadores sigue en curso. Erika Ojeda, trabajadora del PJCDMX, informó que esperan una propuesta formal por escrito para levantar el paro.

“No se levanta el paro en tanto no tengamos bien garantizado por escrito y, si es posible, ante notario público el trato al que vamos a llegar”, aclaró.

José Gómez Cortés, secretario conciliador en un juzgado familiar, destacó que pese al paro, siguen recibiendo trámites.

“Cuando se reactive el tribunal, habrá que reagendar audiencias, se han perdido audiencias por cuestiones, inclusive, de restituciones de menores, situaciones de guardias y custodias, régimen de convivencia y de billetes de depósitos para pensión alimenticia”.

Grecia Ocerín, también trabajadora judicial, concluyó: “Podemos trabajar, pero que se nos pague lo justo”.