GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 8 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 8 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. La más relevante es la que realizará el colectivo “Hasta encontrarles”, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos concentraciones, cinco citas agendadas, una rodada ciclista, siete eventos de esparcimiento y 12 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones previstas

1. Colectivo “Hasta Encontrarles”

Hora: 06:15

06:15 Alcaldías: Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero Lugares: Estación “Chabacano” (Líneas 2, 8 y 9 del Metro) Estación “Deportivo 18 de Marzo” (Líneas 3, 6 y B del Metro)

Demanda: Brigada de búsqueda de personas desaparecidas.

Brigada de búsqueda de personas desaparecidas. Aforo estimado: 150 personas

2. Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y Jardín Luis Pasteur (Senadito 4:20)

Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y Jardín Luis Pasteur (Senadito 4:20) Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Demanda: Consumo regulado de cannabis y visibilidad de usuarios.

Consumo regulado de cannabis y visibilidad de usuarios. Aforo estimado: 120 personas

Citas agendadas con posible impacto vial

1. Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS)

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Cámara de Diputados, Venustiano Carranza

Cámara de Diputados, Venustiano Carranza Demanda: Reforma al artículo 27 constitucional.

Reforma al artículo 27 constitucional. Aforo estimado: 20 personas

2. Familiares y Amigos de Menores Sustraídos

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Fiscalía General de Justicia, Cuauhtémoc

Fiscalía General de Justicia, Cuauhtémoc Demanda: Agilizar investigación por sustracción de menores.

Agilizar investigación por sustracción de menores. Aforo estimado: 5 personas

3. Gran Consejo de Anáhuac

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Cuauhtémoc

Secretaría de Gobierno, Cuauhtémoc Demanda: Inclusión en la agenda de la “UTOPÍAS”.

Inclusión en la agenda de la “UTOPÍAS”. Aforo estimado: 6 personas

4. Sindicato Nacional de Trabajadores de los Pueblos Originarios de la Ciudad del Bosque

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Plaza de la Constitución, Centro Histórico

Plaza de la Constitución, Centro Histórico Demanda: Exigen estabilidad y derechos laborales.

Exigen estabilidad y derechos laborales. Aforo estimado: 25 personas

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]