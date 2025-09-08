Colectivo “Hasta encontrarles” encabeza las movilizaciones este lunes en la CDMX
Este lunes 8 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. La más relevante es la que realizará el colectivo “Hasta encontrarles”, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas dos concentraciones, cinco citas agendadas, una rodada ciclista, siete eventos de esparcimiento y 12 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones previstas
1. Colectivo “Hasta Encontrarles”
- Hora: 06:15
- Alcaldías: Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero
- Lugares:
- Estación “Chabacano” (Líneas 2, 8 y 9 del Metro)
- Estación “Deportivo 18 de Marzo” (Líneas 3, 6 y B del Metro)
- Demanda: Brigada de búsqueda de personas desaparecidas.
- Aforo estimado: 150 personas
2. Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 12:00
- Lugar: Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y Jardín Luis Pasteur (Senadito 4:20)
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Demanda: Consumo regulado de cannabis y visibilidad de usuarios.
- Aforo estimado: 120 personas
Citas agendadas con posible impacto vial
1. Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS)
- Hora: 11:00
- Lugar: Cámara de Diputados, Venustiano Carranza
- Demanda: Reforma al artículo 27 constitucional.
- Aforo estimado: 20 personas
2. Familiares y Amigos de Menores Sustraídos
- Hora: 12:00
- Lugar: Fiscalía General de Justicia, Cuauhtémoc
- Demanda: Agilizar investigación por sustracción de menores.
- Aforo estimado: 5 personas
3. Gran Consejo de Anáhuac
- Hora: 13:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Cuauhtémoc
- Demanda: Inclusión en la agenda de la “UTOPÍAS”.
- Aforo estimado: 6 personas
4. Sindicato Nacional de Trabajadores de los Pueblos Originarios de la Ciudad del Bosque
- Hora: Durante el día
- Lugar: Plaza de la Constitución, Centro Histórico
- Demanda: Exigen estabilidad y derechos laborales.
- Aforo estimado: 25 personas