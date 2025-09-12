GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 12 de septiembre.

Este viernes 12 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán los colectivos “La Comuna 4:20” e “Hijas de la Cannabis”, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

Movilizaciones Programadas para Hoy

1. Colectiva “Hijas de la Cannabis”

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Plaza Tlaxcoaque (Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Cuauhtémoc)

Plaza Tlaxcoaque (Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Cuauhtémoc) Demanda: Exigir espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género.

2. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Explanada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (Avenida Insurgentes Norte y M. de la Cueva, Coyoacán)

Explanada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (Avenida Insurgentes Norte y M. de la Cueva, Coyoacán) Demanda: Garantizar el acceso a la educación superior a través de programas como “Olla Popular”.

3. Sindicato “Amotli” de Servidores Públicos en Pie de Lucha

Hora: 14:00

14:00 Lugar: Explanada de la Alcaldía Xochimilco (Av. Guadalupe y Calle 10, Xochimilco)

Explanada de la Alcaldía Xochimilco (Av. Guadalupe y Calle 10, Xochimilco) Demanda: Defensa de los derechos laborales de trabajadores del servicio público.

4. Grupo de Animación “La Insurgencia” del Club Deportivo Guadalajara

Hora: 15:00

15:00 Lugar: Terminal 2, Aeropuerto Internacional Benito Juárez (Av. Carlos León, Venustiano Carranza)

Terminal 2, Aeropuerto Internacional Benito Juárez (Av. Carlos León, Venustiano Carranza) Demanda: Apoyo al Club Deportivo Guadalajara previo a su partido contra el América.

5. Vecinos de la Colonia Agrícola Metropolitana

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Tláhuac

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Tláhuac Demanda: Mejorar las condiciones de vivienda y servicios en la colonia.

6. Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Hora: 06:30

06:30 Lugar: Estación “Chabacano” y “Deportivo 18 de Marzo”, Sistema de Transporte Colectivo Metro

Estación “Chabacano” y “Deportivo 18 de Marzo”, Sistema de Transporte Colectivo Metro Demanda: Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México.

7. Mercado Autónomo Momoxca

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Alcaldía Milpa Alta

Alcaldía Milpa Alta Demanda: Protesta contra la violencia económica y apoyo a causas feministas.

8. Diversas Organizaciones en Solidaridad con Palestina

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Secretaría de Relaciones Exteriores, Centro Histórico, Cuauhtémoc

Secretaría de Relaciones Exteriores, Centro Histórico, Cuauhtémoc Demanda: Exigir el fin de la violencia en Palestina y expresar apoyo humanitario.

Alternativas Viales para Evitar Congestión

Debido a la realización de varias movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, se recomienda tomar las siguientes rutas alternas para evitar contratiempos:

Para las movilizaciones en Cuauhtémoc: Evita las avenidas Fray Servando Teresa de Mier , Insurgentes Norte , y Avenida Constituyente . Usa Avenida de los Insurgentes Sur y Avenida Reforma como rutas alternativas.

Para las manifestaciones en Xochimilco: Evita la zona alrededor de la Alcaldía Xochimilco , especialmente la Explanada . Utiliza Tláhuac o Calzada de la Virgen para evitar el congestionamiento.

Para los eventos en Coyoacán: Se recomienda evitar Avenida Insurgentes y Circuito Interior . Usa Avenida de los Insurgentes Sur como ruta alternativa.



[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]