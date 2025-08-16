Combate al robo de combustible, causa de desabasto en gasolineras de CDMX

GENERANDO AUDIO...

El abasto de gasolina en la Ciudad de México presentó retrasos esta semana, afectando a estaciones de servicio en zonas como Acoxpa y Miramontes. Conductores reportaron largas filas y la falta de magna en varios puntos de la capital, mientras que sólo algunas estaciones ofrecen premium de manera limitada.

El experto en hidrocarburos Aldo Vargas explicó que la causa principal del retraso es la estrategia federal contra el huachicol, lo que ha generado un ajuste en las solicitudes de distribución. Sin embargo, previó que el abasto se normalice a lo largo del fin de semana.

Retraso en suministro de gasolina en el Valle de México

En un recorrido realizado por Uno TV, usuarios como Olga Jiménez y Margarita narraron las dificultades para cargar gasolina. Algunas estaciones en alcaldías como Milpa Alta y Xochimilco permanecieron cerradas, lo que obligó a automovilistas a desplazarse hasta el sur de la ciudad para intentar abastecerse.

[TE PUEDE INTERESAR: Pemex reconoce problemas temporales de abasto de gasolina en CDMX y zona conurbada]

En el caso de la estación de servicio Súper Servicio Coapa, ubicada en Acoxpa y Miramontes, se recibió una entrega de 90 mil litros de magna y 20 mil de premium, volumen que apenas alcanzará para atender a clientes durante este fin de semana, señaló el encargado Luis Rogelio Arellano.

De acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Gasolina (ONEXPO), el retraso en el suministro afecta a tres entidades: Chiapas, Nuevo León y el Valle de México. A nivel nacional existen 13 mil 400 gasolineras, pero menos de 200 registran problemas, lo que representa alrededor del 5% del total.

Mientras tanto, conductores de la Zona Metropolitana del Valle de México continúan enfrentando filas y gasolineras cerradas, a la espera de que se restablezca por completo el servicio.