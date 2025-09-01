Comerciantes afectados por Invea encabezan las movilizaciones este lunes en la CDMX
Este lunes 1 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. Destacan las que realizarán comerciantes afectados por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) en diferentes alcaldías, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas tres marchas, 12 concentraciones, tres citas agendadas, seis eventos de esparcimiento y 13 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas previstas en la CDMX
- Comerciantes afectados por el Instituto de Verificación Administrativa
- Hora: 08:00
- Lugares: Av. Insurgentes Sur y Eje 6 Sur; Aeropuerto Internacional de la CDMX; Calz. de Tlalpan y Calz. Taxqueña.
- Alcaldías: Benito Juárez, Venustiano Carranza y Coyoacán.
- Aforo estimado: 150 personas.
- Comunidad Trans Xochimilco
- Hora: 10:00
- Lugar: Hospital Materno Pediátrico Xochimilco hacia la sede de la alcaldía.
- Demanda: Justicia por asesinato de una persona trans el pasado 21 de agosto.
- Aforo estimado: 40 personas.
- Padres de familia del Liceo Franco-Mexicano
- Hora: Durante el día
- Lugar: De la institución en Polanco a la Embajada de Francia.
- Demanda: Rechazo a actos de discriminación en el colegio.
- Aforo estimado: 25 personas.
Concentraciones principales
- Diversos colectivos
- Hora: 05:00
- Lugar: Senado de la República.
- Demanda: En apoyo a habitantes de Sonora por derechos de pueblos originarios.
- Aforo: 100.
- Simpatizantes en apoyo a ministros de la SCJN
- Hora: 05:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Aforo: 200.
- Resistencia Civil Pacífica Nacional
- Hora: 07:00
- Lugar: Ángel de la Independencia.
- Aforo: 80.
- Contingente Trans 4/20
- Hora: 09:00
- Lugar: Salida estación Metro Pino Suárez hacia diversos puntos del Centro.
- Aforo: 80.
- Colectivo La Comuna 4:20
- Hora: 09:00
- Recorrido: Parque Primo de Verdad → Suprema Corte → Congreso de la Ciudad → Monumento a Simón Bolívar → Senado.
- Demanda: No criminalizar a consumidores de cannabis.
- Aforo: 250.
- Frente Nacional por las 40 horas
- Hora: 10:00
- Lugar: Cámara de Diputados.
- Demanda: Reducción de la jornada laboral.
- Aforo: 50.
- Simpatizantes y militantes de Morena, PT y PVEM
- Hora: 11:00
- Lugar: Palacio Nacional.
- Motivo: Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Aforo: 30,000.
- Sindicato Mexicano de Electricistas
- Hora: 11:30
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Demanda: Solicitud de audiencia y reconocimiento de dirigencia.
- Aforo: 120.
- Otros movimientos programados
- Colectivo “Lleca” (Metro Chabacano, 14:30 h, aforo 40).
- Estudiantes de la Universidad Iberoamericana (Santa Fe, durante el día, aforo 35).
- Habitantes de San Antonio Tecómitl, Milpa Alta (durante el día, aforo 40).
Citas agendadas
- Afectados por desalojo en San Miguel Topilejo
- Hora: 10:30
- Lugar: Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución).
- Aforo: 50.
- Padres de familia del CENDI El Chorrito
- Hora: Durante el día
- Lugar: Alcaldía Miguel Hidalgo.
- Aforo: 30.
- Trabajadoras sexuales de la Calzada de Tlalpan
- Hora: 17:00
- Lugar: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
- Aforo: 20.