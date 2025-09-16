¿Cómo está la calidad del aire en CDMX tras celebración del 15 de septiembre?

GENERANDO AUDIO...

La calidad del aire está en niveles buenos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Ciudad de México (CDMX) amaneció este martes 16 de septiembre de 2025 con un reporte de calidad del aire en niveles buenos, tras las celebraciones del Grito de Independencia. De acuerdo con el monitoreo ambiental, la concentración de contaminantes se mantuvo dentro de parámetros permitidos, lo que permite realizar actividades al aire libre sin riesgo significativo para la salud de la población.

El Índice de Aire y Salud para la Zona Metropolitana del Valle de México marca un nivel bueno con un riesgo bajo y partículas contaminantes menores que no ponen en riesgo la salud de la población.

En cuanto al índice de la intensidad de la radiación solar ultravioleta, se encuentra en 2, sin que sea necesaria protección adicional.

El uso de pirotecnia en Fiestas Patrias

Durante las Fiestas Patrias en México, el uso de pirotecnia es una tradición arraigada que ilumina el cielo con colores y estruendos característicos de la celebración del 15 y 16 de septiembre. En plazas públicas, barrios y comunidades, los cohetes y fuegos artificiales forman parte del ambiente festivo que acompaña al Grito de Independencia y a los desfiles, atrayendo tanto a familias como a turistas que disfrutan del espectáculo.

Sin embargo, detrás de la festividad, la pirotecnia genera una notable carga de contaminación en el aire. La quema de pólvora libera partículas finas y compuestos tóxicos que incrementan los niveles de material particulado (PM10 y PM2.5), afectando la calidad atmosférica y la salud de personas con enfermedades respiratorias. A esto se suman los residuos sólidos que quedan en calles y espacios públicos, lo que convierte a la pirotecnia en un factor de impacto ambiental cada vez más señalado por especialistas.

