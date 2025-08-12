¿Cómo fue la histórica inundación de 1951 en el Zócalo de la CDMX que duró tres meses?   

GENERANDO AUDIO...

Lluvias del domingo superaron las de 1951 en el Zócalo de CDMX. Foto: Gob. México

Tras las lluvias de este domingo en la Ciudad de México (CDMX) en la zona centro-norte de la capital mexicana, se han revivido imágenes de la última gran inundación ocurrida en la capital mexicana en el año de 1951, cuando comenzó una inundación que permaneció durante tres meses.

Durante las precipitaciones del fin de semana, el Zócalo alcanzó un nuevo máximo de 84 milímetros (mm), superando la marca de 1951, cuando se midieron 82 mm, por lo cual, el acumulado histórico se habría roto tras casi 74 años.

Inundación histórica de 1951 en el Zócalo de la CDMX

La inundación de 1951 en el Zócalo de la CDMX comenzó luego de varias jornadas con precipitaciones continuas que saturaron el sistema de drenaje. El agua se acumuló en la plancha central y calles aledañas, alcanzando niveles superiores a los 80 centímetros.

Por increíble que parezca, la población usó lanchas y balsas para trasladarse en el Centro Histórico. Entre otras medidas, se adaptaron puentes de madera para pasar de un punto a otro y podía verse a hombres con los pantalones arremangados para no mojarlos. Varios ríos, como Consulado, Churubusco, Magdalena y San Joaquín, se desbordaron, por lo que se inundaron sus inmediaciones.

En documentos históricos se señala que la Plaza de la Constitución permaneció bajo el agua hasta diciembre de 1951, afectando también zonas como La Merced, La Lagunilla, Tepito, Santa María la Ribera, Nonoalco y parte de la colonia Guerrero. Éste fue el motivo por el que los ríos de la capital fueron entubados: para evitar que desbordamientos por las lluvias volvieran a inundar varios puntos de la CDMX.

El estancamiento persistió debido a la limitada capacidad de bombeo y la insuficiencia de canales para desalojar el exceso de agua hacia el oriente del Valle de México.

Comparativa con la medición de 2025

La lectura de 84 mm del 10 de agosto de 2025 es el mayor registro en un sólo día desde que se lleva este conteo, y se trata de una cifra que rebasa la marca de 1951, año que, hasta hoy, mantenía el récord histórico de precipitación en la zona centro de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que, a diferencia de 1951, la actual red de drenaje profundo evitó que el agua permaneciera por periodos prolongados en el primer cuadro de la CDMX, aunque sí se han reportado encharcamientos y afectaciones viales.

Además, Protección Civil en la CDMX activó la Alerta Púrpura, el máximo nivel de alertamiento en caso de lluvias para la capital del país.

