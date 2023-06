¿Cómo obtener el empleo de tus sueños? En la Miguel Hidalgo te asesoran

¿Buscas empleo? Aquí te dicen cómo lograr que te contraten. Claudia pretende trabajar en una empresa de ventas vía telefónica, por ello acudió a recibir asesoría, para redactar un buen currículum.

“Me enseñaron algunos prototipos de currículos, yo enseñé el mío para ver qué tantos detalles podríamos cambiar. Y me enseñaron por ejemplo que no fuera tan formal, para el tipo de puesto obviamente; un poco más como de creatividad en el sentido de color en la hoja. Alguna foto, sí casual, pero formal” Claudia Morales

A Claudia la orienta personal de la alcaldía Miguel Hidalgo, en una unidad móvil conocida como Reactivan, incluso le dijeron cómo desenvolverse en la entrevista laboral.

“Dentro de la entrevista me comentaron que tenía que, tal cual, vender lo que yo sabía hacer, lo que yo tenía de conocimientos de algunos cursos que había tomado y cosas así. Y el desenvolverme, no llevarlo al grado de como entre amigos, pero al final sí que se diera ese impacto de que me puedo desenvolver” Claudia Morales

La asesoría laboral la imparten los miércoles en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo de 9:00 a 14:00 horas. Hay además ofertas de trabajo, con base en un convenio de la alcaldía con diversas empresas.

“Hemos dado en lo que va de este año y medio de gobierno, año 8 meses, más de 4 mil atenciones. Y hemos tenido éxito, con más de 662 personas colocadas. Esto habla de que no es una bolsa de trabajo donde solamente recibamos currículas, nos preocupamos porque la gente se coloque en el perfil idóneo. Entonces facilitamos la búsqueda de trabajo” Mauricio Tabe | Alcalde en Miguel Hidalgo

Pueden acudir personas de cualquier parte de la capital mexicana.

“Aquí pueden venir de otras alcaldías, la Reactivan está aquí; esta bolsa de trabajo en una camioneta, que la tenemos en la explanada de la alcaldía. Y en nuestras colonias haciendo los recorridos” Mauricio Tabe | Alcalde en Miguel Hidalgo

Julio César, dice, ya tiene en la mira una de las propuestas.

“Una de ayudante general, me interesó por el horario y por la remuneración que le dan, de hecho es por aquí por la zona de la Miguel Hidalgo y es lo que me ayudó a mí, la cercanía que tengo, entonces no tengo mucho problema para poderme mover, hasta eso tengo la ventaja de que me podía quedar cerca de mi domicilio”. Julio César Cerdeira Ortiz