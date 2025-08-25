¿Cómo opera el Metrobús este lunes 25 de agosto por lluvia?

¿Cómo opera el Metrobús CDMX este lunes 25 de agosto por lluvia?
La mañana de este lunes 25 de agosto, la lluvia registrada en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), provocó afectaciones en el servicio del Metrobús, principalmente en dos de sus Líneas.
¿Cuáles son las Líneas del Metrobús afectadas por las lluvias en CDMX?
A través de su cuenta oficial en X, el Metrobús informó que la Línea 1, así como la Línea 7, han registrado precipitaciones por la fuerte precipitación de esta mañana.
En su reporte, el transporte público detalló cómo funcionan dichas Líneas ante los estragos:
- Línea 1: retraso en el servicio en toda la Línea
- Línea 7: el servicio presenta retraso, los autobuses disminuyen su velocidad como medida de seguridad
En ambos casos, el avance por seguridad genera demoras en el tiempo de traslado para los usuarios, por lo que se recomienda que tomen sus precauciones.
El resto de las Líneas opera con normalidad
El Metrobús informó que las demás Líneas operan con normalidad, sin reportes de incidentes hasta el momento:
- Línea 2: Tepalcates–Tacubaya
- Línea 3: Tenayuca–Pueblo Santa Cruz Atoyac
- Línea 4: Buenavista–San Lázaro–Aeropuerto–Pantitlán
- Línea 5: Río de los Remedios–Las Bombas
- Línea 6: El Rosario–Villa de Aragón
Autoridades piden precaución
El Metrobús recordó a las y los usuarios que, en temporada de lluvias, los trayectos pueden tardar más de lo habitual, por lo que recomendó:
- Salir con anticipación a sus destinos
- Atender indicaciones del personal de estaciones y conductores
- Revisar en tiempo real el estatus del servicio antes de salir de casa
Para conocer el estado actualizado de cada Línea y estación, el Metrobús pone a disposición de los usuarios su portal oficial, donde se publican los avisos más recientes.