¿Cómo puedes reportar un bache en CDMX en menos de tres minutos?

GENERANDO AUDIO...

CDMX habilita canales digitales para reportar baches. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), por medio de Locatel, ha recordado a la población que existen múltiples vías para reportar problemas en las 16 alcaldías. Este servicio, operado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), permite a los ciudadanos alertar sobre diversas problemáticas urbanas como la presencia de baches, con el fin de agilizar su atención y solución.

De acuerdo con autoridades capitalinas, estos reportes se realizan en menos de tres minutos gracias a los diferentes medios de contacto que están a disposición de las y los ciudadanos.

Reportar un bache vía WhatsApp con Bachetel

WhatsApp Con el chatbot de Locatel, las personas pueden hacer uso de “Bachetel”; se trata de una opción especializada en baches, para que el reporte sea atendido de forma rápida y sencilla, así como enviado a las autoridades correspondientes. Solo es necesario mandar un mensaje al número: 55 5658 1111.

Chat y página web de Locatel

La ciudadanía puede acceder al Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). En este sitio es posible adjuntar imágenes y la dirección exacta del bache. Además, se encuentra disponible un chat en línea donde una persona operadora guía paso a paso el registro del reporte.

Atención telefónica y evidencia fotográfica

Quienes prefieran comunicarse por teléfono pueden marcar al *0311, donde una persona operadora solicitará la información necesaria. Si el usuario desea enviar imágenes del bache, puede hacerlo posteriormente vía WhatsApp al mismo número de Locatel.

App CDMX para reportar baches

La App CDMX también permite realizar reportes digitales. El procedimiento consiste en adjuntar la fotografía del bache y su ubicación. En caso de alguna dificultad, la aplicación enlaza con personal de atención para continuar el proceso por teléfono o chat.

Estrategia digital para la atención ciudadana

De acuerdo con el Gobierno capitalino, estas alternativas, en su mayoría digitales, forman parte de la estrategia impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que busca mantener disponibles los canales de atención en las 16 alcaldías.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]