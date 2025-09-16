¿Cómo registrar o cambiar el nombre del titular de la boleta predial por internet en CDMX?

Si compraste una casa, heredaste un inmueble o necesitas corregir un error en tu boleta del predial, el Gobierno de la Ciudad de México permite realizar el cambio o registro del nombre del titular de la cuenta en línea y sin costo.

El trámite busca que el propietario de un inmueble aparezca correctamente en la boleta predial para cumplir con el pago del impuesto correspondiente, y aquí en Unotv.com te damos los detalles.

¿Quién puede registrar o cambiar el nombre del titular de la boleta predial?

Este procedimiento lo puede iniciar cualquier persona que acredite la propiedad de un inmueble en la CDMX o que cuente con representación legal del titular. También aplica para sucesiones y fideicomisos.

Requisitos principales

Para completar el trámite y registrar o cambiar el nombre del titular de la boleta predial deberás contar con:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o tarjeta de residencia)
  • Escrito dirigido al Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial con:
    • Nombre completo del interesado
    • Domicilio para oír y recibir notificaciones
    • Número de cuenta predial
    • Número telefónico fijo y/o móvil
    • Correo electrónico
  • Escritura de propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, sentencia judicial o contrato ratificado
  • Boleta predial con vigencia no mayor a tres meses

En sucesiones: nombramiento de albacea.

En fideicomisos: contrato, RFC y poder notarial del fiduciario.

¿Cómo hacer el trámite en línea?

  • Ingresa a ovica-servicios.finanzas.cdmx.gob.mx
  • Selecciona “Cambio o corrección del nombre del titular en la boleta predial”
  • Llena el formulario, adjunta los documentos y genera tu folio de prerregistro
  • En un plazo de 3 a 5 días hábiles recibirás la validación o notificación por correo electrónico

En caso de rechazo del trámite, el ciudadano deberá acudir de forma personal a solicitar el trámite con la documentación requerida.

Si el trámite es aprobado, deberás agendar una cita en línea y acudir con tus documentos originales para el cotejo.

Registro o cambio del nombre del titular de la boleta predial de manera presencial

También puedes acudir directamente a los Módulos de la Secretaría de Finanzas, presentar la documentación y recibir un acuse de recibo.

Localiza tu oficina más cercana en esta liga.

El trámite no tiene costo y al finalizar se entrega un oficio que avala la actualización. Para mayor información, ingresa al sitio:

