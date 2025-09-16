¿Cómo registrar o cambiar el nombre del titular de la boleta predial por internet en CDMX?
Si compraste una casa, heredaste un inmueble o necesitas corregir un error en tu boleta del predial, el Gobierno de la Ciudad de México permite realizar el cambio o registro del nombre del titular de la cuenta en línea y sin costo.
El trámite busca que el propietario de un inmueble aparezca correctamente en la boleta predial para cumplir con el pago del impuesto correspondiente, y aquí en Unotv.com te damos los detalles.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
¿Quién puede registrar o cambiar el nombre del titular de la boleta predial?
Este procedimiento lo puede iniciar cualquier persona que acredite la propiedad de un inmueble en la CDMX o que cuente con representación legal del titular. También aplica para sucesiones y fideicomisos.
Requisitos principales
Para completar el trámite y registrar o cambiar el nombre del titular de la boleta predial deberás contar con:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o tarjeta de residencia)
- Escrito dirigido al Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial con:
- Nombre completo del interesado
- Domicilio para oír y recibir notificaciones
- Número de cuenta predial
- Número telefónico fijo y/o móvil
- Correo electrónico
- Escritura de propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, sentencia judicial o contrato ratificado
- Boleta predial con vigencia no mayor a tres meses
En sucesiones: nombramiento de albacea.
En fideicomisos: contrato, RFC y poder notarial del fiduciario.
[NO TE VAYAS SIN LEER: Mapa de estados donde más roban autos en México]
¿Cómo hacer el trámite en línea?
- Ingresa a ovica-servicios.finanzas.cdmx.gob.mx
- Selecciona “Cambio o corrección del nombre del titular en la boleta predial”
- Llena el formulario, adjunta los documentos y genera tu folio de prerregistro
- En un plazo de 3 a 5 días hábiles recibirás la validación o notificación por correo electrónico
En caso de rechazo del trámite, el ciudadano deberá acudir de forma personal a solicitar el trámite con la documentación requerida.
Si el trámite es aprobado, deberás agendar una cita en línea y acudir con tus documentos originales para el cotejo.
Registro o cambio del nombre del titular de la boleta predial de manera presencial
También puedes acudir directamente a los Módulos de la Secretaría de Finanzas, presentar la documentación y recibir un acuse de recibo.
Localiza tu oficina más cercana en esta liga.
El trámite no tiene costo y al finalizar se entrega un oficio que avala la actualización. Para mayor información, ingresa al sitio: