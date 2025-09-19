¿Cómo reportar un altavoz que no sonó durante el Simulacro Nacional?

GENERANDO AUDIO...

Altavoz en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La alerta sísmica sonó a través de la red de altavoz que cubre la Ciudad de México como parte del Simulacro Nacional del 19 de septiembre de 2025. En caso de que alguno haya fallado, éstos son los sencillos pasos para reportarlo a las autoridades.

¿Cómo reportar un altavoz que falló durante el Simulacro Nacional?

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Locatel explicó cómo reportar ante las autoridades si no funcionó un altavoz durante el Simulacro Nacional.

Ingresa a la página de Locatel

El primer paso para reportar la falla de un altavoz es ingresar a la página: https://311locatel.cdmx.gob.mx/

Iniciar reporte

Una vez que ingreses al sitio de Locatel, será necesario que des clic en el apartado “Iniciar reporte SUAC”.

Accede al sistema con tu cuenta Llave

Para poder hacer tu reporte, se te solicitará ingresar con los datos registrados en tu cuenta Llave, es decir, correo electrónico y la contraseña.

Ingresa el ID del altavoz

El siguiente paso es ingresar el número de cámara, o bien, la dirección exacta del altavoz que presentó alguna falla durante el simulacro. De acuerdo con Locatel, se puede adjuntar una imagen del altavoz que se desea reportar.

Recibirás un folio

Después de seguir los sencillos pasos, se te asignará un folio con el reporte hecho del altavoz que no funcionó. Será con el folio entregado con el que se podrá dar seguimiento desde la cuenta Llave.

Además, de acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica mexicano, también se puede informar a las autoridades de las fallas a través del 911.

Para hacerlo mediante el 911, será necesario tener a la mano el ID del poste en donde se encuentra el altavoz que no funcionó o que falló.