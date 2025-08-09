GENERANDO AUDIO...

La nueva CURP biométrica ya puede tramitarse en un módulo piloto de la Ciudad de México, como parte del plan federal para modernizar la identificación oficial de los mexicanos.

Este documento, que será obligatorio a partir de 2026, integrará huellas digitales, escaneo de iris, reconocimiento facial, firma electrónica y otros datos únicos, con el fin de reforzar la seguridad y reducir fraudes de identidad.

¿Por qué la CURP biométrica será obligatoria en 2026?

El nuevo formato de CURP no es solo una actualización estética: busca ofrecer un sistema de identificación más seguro, confiable y difícil de falsificar. Con la integración de datos biométricos, el gobierno pretende frenar el robo de identidad y agilizar trámites oficiales.

Ubicación del módulo piloto en CDMX para tramitarla

El trámite está a cargo de la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (Renapo). En esta primera fase, solo se realiza en un punto de la capital: calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, a unos pasos de la Glorieta de Insurgentes. El proceso es gratuito y no toma más de 30 minutos.

Documentos que debes llevar para obtenerla sin contratiempos

Para iniciar el registro, se requiere presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP impresa

Comprobante de domicilio reciente (máximo 3 meses)

Correo electrónico

En caso de menores de edad, acudir con tutor legal

Así es el paso a paso durante la cita

En el módulo, el solicitante deberá proporcionar sus datos biométricos:

Toma de huellas dactilares Escaneo del iris Fotografía digital Firma electrónica

Ventajas de contar con la CURP biométrica antes de tiempo

Aunque será obligatoria hasta 2026, tramitarla ahora te permitirá acostumbrarte al nuevo sistema, evitar filas en el futuro y contar con una identificación más segura para tus gestiones diarias.

