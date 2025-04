¿Cómo tramitar el Pase Turístico para circular en CDMX si vienes en auto con placas de otro estado?

GENERANDO AUDIO...

Si visitas la CDMX, debes sacar el Pase Turístico. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Si tu auto no tiene placas de la Ciudad de México (CDMX), es necesario sacar un permiso especial, el cual se denomina Pase Turístico y sirve para “fomentar el turismo, permitiendo la circulación sin ninguna restricción, quedando exentos de lo establecido en el Programa Hoy No Circula”, según datos del Gobierno capitalino.

¿Para quién es el Pase Turístico de CDMX?

El Pase Turístico es para autos de otros estados que visitan la CDMX, con excepción de Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Si tu auto no es de ninguna de las entidades mencionadas y vas a visitar la metrópoli, debes de tramitarlo.

¿Cómo sacar el Pase Turístico en CDMX?

Para poder tramitar el pase, debes tener el registro de Llave CDMX Expediente; en caso contrario, aquí te puedes dar de alta.

En el sistema debes de asociar la placa de un vehículo a tu cuenta. Puedes asociar hasta tres

Luego selecciona los días de vigencia del pase (tienes la opción de tres, siete y 14)

Descarga los documentos generados, imprime y coloca en tu carro en lugar visible

El trámite es gratis, pero recuerda, el Pase Turístico no tiene validez en los días que haya contingencia ambiental.

No lo olvides, para el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala no es necesario realizar el trámite, pues se basan en el programa Hoy No circula correspondiente.

Por poner un ejemplo, si vistas la CDMX con un auto con engomado rojo y no le toca circular, probablemente te multarán.

Aguas con las multas

Es importante sacar el pase y evitar una multa. Por ejemplo, si llegas un día de contingencia, la multa puede ser de unas 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Las multan rondan los:

20 UMAS, 2 mil 262.8 pesos

25 UMAS, 2 mil 828.5 pesos

30 UMAS, 3 mil 394.2 pesos

El Pase Turístico es gratis: recuerda darte de alta en el sistema Llave de CDMX y proporcionar las placas de tu vehículo.