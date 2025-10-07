¿Cómo va el saldo por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Esta semana se cumplirá un mes de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX, que dejó varios muertos y heridos, pero ¿cómo va el saldo de personas afectadas hasta ahora?

Además, en el marco del accidente, este lunes entraron en vigor las dos nuevas normas para transporte y distribución de gas LP, denominadas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025, que ordenan inspecciones físicas regulares a las unidades y capacitación a sus operadores.

¿Cómo va el saldo de la explosión de la pipa de gas LP en Iztapalapa?

Este lunes, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSaludCDMX), el número de personas fallecidas a causa del accidente del pasado 10 de septiembre, se mantiene en 31, mientras que 12 permanecen hospitalizadas en nosocomios de la capital del país, y 41 han recibido el alta médica.

Mientras que las cifras se mantienen sin cambios desde el pasado jueves 2 de octubre, cuando una persona recibió el alta, pasando de 13 internados a 12, toda vez que los nombres de los fallecidos son:

Armando Antillon Chavéz (45) Ana Daniela Barragan Ramirez (19) Juan Carlos Bonilla Sánchez (41) Misael Cano Rodriguez (39) Irving Uriel Carrillo Reyes (20) Carlos Iván Contreras Salinas (29) Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros (57) Eduardo Noe García Morales (SD) José Daniel Hernández Méndez (17) Juan Antonio Hernández Betancourt (51) Jorge Islas Flores (50) Alicia Matías Teodoro (49) Juan Carlos Sánchez Blas (15 Gilberto Aron SD SD (47) Jesús Joel Tovar García (40) Edgar Santiago Álvarez (51) Omar Alejandro García Escorsa (28) Oswaldo Gutiérrez Espinoza (30) Fernando Soto Munguía (34) Eduardo Romero Armas (30) Norma Chavez Ortega (50) Abril Díaz Castañeda (34) Jaime Javier Becerra Urieta (49) Jovani Martínez Llanos (17) María Salud Juaurrita (59) Erik Vicente Acevedo Romero (33) Ricardo Corona Hernández (40) Adolfo Franco Madrigal (36) Ali Yael González Aranda (18) Giovana SD SD (21) Óscar Uriel García Rivera (31)

Crean normas para evitar nuevos incidentes

Por otro lado, el pasado viernes el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 con las que se busca dar mayor seguridad al transporte y distribución de gas Licuado de Petróleo (LP) en el país.

Para ello, estas ordenan revisiones físicas, y visuales, periódicas, diarias, anuales, cuatrimestrales, semestrales o cada 10 años, dependiendo de qué se trate, así como mantenimiento verificados por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

En tanto que estas también incluyen capacitación teórico-práctica para los operadores de auto-tanques, así como para auxiliares y operadores de vehículos de reparto, impartidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).