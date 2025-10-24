GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 24 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 24 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán la Coalición de Universitarias y Universitarios en Pie de Lucha de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 16 concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas y 19 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes.

Principales Marchas y Plantones

1. Colectivo “Hasta Encontrarles”

Hora: 06:30

06:30 Ubicación: Estación “Chabacano”, Líneas 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Estación “Chabacano”, Líneas 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Demanda: Abordar el transporte para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas, en el marco de la “8ª Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas”

2. 40 Días por la Vida

Hora: 08:00

08:00 Ubicación: Fundación “Marie Stopes México”, en las colonias Pedregal de Tlalpan, Roma Sur, y Coyoacán

Fundación “Marie Stopes México”, en las colonias Pedregal de Tlalpan, Roma Sur, y Coyoacán Demanda: Defensa de la vida y en contra del aborto en México

3. Colectivo “Minerva”

Hora: 09:00

09:00 Ubicación: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Demanda: Exigen justicia para las víctimas de violencia y se imponen medidas cautelares adecuadas

4. Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente

Hora: 12:00

12:00 Ubicación: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Centro Histórico

Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Centro Histórico Demanda: Colocación de una ofrenda monumental para el “Día de Muertos”, en memoria de las mujeres que han sido víctimas de la violencia en México

5. Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 12:00

12:00 Ubicación: Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20)

Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) Demanda: Espacios para el consumo regulado de cannabis y apertura al diálogo sobre la legalización

6. Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Hora: 16:00

16:00 Ubicación: Secretaría de Gobernación, Col. Juárez

Secretaría de Gobernación, Col. Juárez Demanda: Realización de un mitin para exigir justicia en el caso de los luchadores sociales desaparecidos

7. Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”

Hora: Durante todo el día

Durante todo el día Ubicación: Secretaría de Gobernación, Col. Juárez

Secretaría de Gobernación, Col. Juárez Demanda: Entrega de un listado de escuelas en comunidades rurales que carecen de personal docente

