Con escobas y palos: vagoneros golpean a policía en Línea 8 del Metro CDMX

En el Metro de CDMX golpearon a un policía. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Línea 8 del Metro, en la estación UAM-I, presuntos vagoneros golpearon a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). El video de la agresión quedó plasmado en cámaras de teléfonos celulares de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo.

Video de la agresión en el Metro CDMX

El video comenzó a circular ayer en redes sociales, luego de que una usuaria alertara sobre la acción en respuesta a un post de la cuenta del Metro CDMX en X, antes Twitter. Posteriormente, el periodista Carlos Jiménez lo compartió.

En la imagen se aprecia a cinco personas, hombres y mujeres, supuestamente vagoneros, rodeando al uniformado. Uno de ellos portaba un recogedor, al momento de reclamarle al oficial, de la nada lo golpeó con el objeto.

Por ello, el uniformado se replegó, pero, los agresores continuaron lanzando golpes. Una mujer, con un palo, apareció en la escena y atacó al policía.

Al parecer era una escoba, porque el cepillo salió volando en uno de los golpes. Otra de las mujeres, que acompañaba a los supuestos vagoneros, regresó por su compañera y se fueron del andén.

El policía quedó golpeado. La cuenta de X del Metro CDMX indicó:

“Buena noche, se canaliza con el área de seguridad para verificar la situación, agradecemos el reporte”.

La Línea 8 del Metro CDMX corre de Garibaldi a Constitución de 1917.

