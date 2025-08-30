Con fe y devoción, arranca la Carrera Antorcha Guadalupana 2025

GENERANDO AUDIO...

Prevén llegue a Nueva York el próximo 12 de diciembre. Foto: Genaro Zepeda

Este sábado inició la Carrera Antorcha Guadalupana 2025 en la Basílica de Guadalupe, el recorrido de 103 días llevará fe, consuelo, y esperanza a miles de familias migrantes, hasta llegar a Nueva York el 12 de diciembre.

Con las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, así como una antorcha encendida, se realizó una eucaristía y bendición en el Santuario del Tepeyac antes de comenzar el recorrido, la carrera de relevos cumple 24 años donde más de 8 mil personas recorrerán un trayecto de 5 mil kilómetros desde la Ciudad de México (CDMX), hasta el Central Park.

A partir de este sábado recorrerá diversos estados del país hasta que el 23 de octubre llegue a Camargo, Tamaulipas, para que el 24 cruce Río Grande, Texas.

La Guardia Nacional de Carreteras y las policías estatales vigilarán el recorrido.

Carrera Antorcha Guadalupana 2025; ¿qué se sabe?

Se trata de un evento anual organizado por la Asociación Tepeyac de Nueva York, que busca unir a comunidades de México y Estados Unidos en torno a la fe guadalupana y la causa migrante.

Recorrerá más de 20 estados del país como Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Tamaulipas, así como varias ciudades de Estados Unidos.

Este año, el evento se enmarca en las severas políticas anti inmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La antorcha llegará a Puebla el próximo 19 de septiembre, a las 17:00 horas, al municipio de Tepexi de Rodríguez y recorrerá municipios de la Mixteca, Sierras Norte y Negra, así como la capital poblana.

Cabe resaltar que, de los 103 días del recorrido, 54 abarcan territorio mexicano y el resto en el vecino país.

“Va a ser un poco diferente, en lo que es en el país vecino, por la situación que se vive, y en México son 54 días. (…) Cada año se ha ido incrementando, pues es una suma que la gente, cada vez, a su paso, por sus familiares que se encuentran en Estados Unidos, y se van sumando y que ellos vean que los están apoyando desde la fe y una esperanza para que ellos puedan continuar y puedan tener derecho a la vida, a la salud y seguir viviendo allá y no puedan ser reportados” Diego Vélez Hernández, coordinador Antorcha Guadalupe en México