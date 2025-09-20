Con homenajes, recuerda CDMX a víctimas de los sismos del 19S de 1985 y 2017

GENERANDO AUDIO...

Mientras al mediodía se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, este viernes se registraron varios homenajes a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre (19S), de 1985 y 2017.

Asimismo, autoridades y vecinos de varias alcaldías destacaron la importancia de la prevención, así como de la resiliencia ante una catástrofe natural en la Ciudad de México.

¿Dónde hubo homenajes a las víctimas del 19S en la CDMX?

Este viernes 19 de septiembre, la jornada comenzó en el Zócalo de la CDMX a las 7:19 horas, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada encabezaron el izamiento de la bandera a media asta en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Ahí, el Ejército Mexicano realizó los honores a la bandera, izándola a media asta, además de entonar el Himno Nacional, en el marco del Día Nacional de la Protección Civil, instaurado en 2001 por el entonces presidente Vicente Fox.

Mientras que, en la Unidad Habitacional Tlatelolco, por la mañana, vecinos recordaron a las víctimas del terremoto del 85, quienes fallecieron a causa de la caída de varios edificios, en una ceremonia que se repite año con año, con la colocación de flores y veladoras en el memorial.

Además, por la noche, el Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo un homenaje a los “Topos”, agrupamiento de rescatistas surgido hace 40 años durante el sismo, adelantándose a las autoridades en la atención de la emergencia. Ante la presencia de varios de sus integrantes, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México interpretó el Réquiem de Mozart en su honor, así como en memoria de las víctimas.

Alcaldías conmemoran a las víctimas

Entre las ceremonias realizadas este viernes figura la misa para las 26 víctimas que murieron en el Colegio Rébsamen, 19 de ellas, menores de edad, realizada en el memorial construido en la Alameda Sur, en Coapa, alcaldía Coyoacán.

Ahí, familiares aseguraron que aún faltan personas por recibir sentencia a causa del derrumbe del plantel educativo que se ubicaba en la alcaldía Tlalpan. Previo a la misa, colocaron coronas de flores en el memorial con los nombres de los menores de edad víctimas del sismo del 19S.

También en Tlalpan, la Alcaldía honró a las víctimas de los sismos de magnitud 8.1 (1985) y 7.2 (2017) acaecidos el 19 de septiembre, colocando la bandera a media asta, luego de que la demarcación fue de las más afectadas hace ocho años.

Ahí, destaca el Multifamiliar Tlalpan, donde murieron 27 personas y varias decenas resultaron heridas a causa de la caída del edificio 1-C, de los 11 que conforma la unidad habitacional, y donde habitantes salieron a las calles en recuerdo a los vecinos que fallecieron en la tragedia.

Toda vez que también en Coyoacán, donde al menos 27 inmuebles registraron daños durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, autoridades llevaron a cabo una ceremonia por el 40 aniversario del terremoto de 1985 y los ocho años del 2017.