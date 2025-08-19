¿Con quién se queda el perro? Congreso de CDMX aprueba reforma de custodia compartida

GENERANDO AUDIO...

Aprueban reforma “¿Con quién se queda el perro?” en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó la reforma denominada “¿Con quién se queda el perro?”, la cual indica que, en caso de divorcio, las mascotas puedan tener una custodia compartida que garantizará su cuidado y bienestar.

¿Con quién se queda el perro?

La reforma es al Código Civil local para que, en casos de divorcio, se considere la custodia y bienestar de los animales de compañía como parte del convenio de separación.

Con esta decisión, la CDMX se convierte en la primera entidad en reconocer legalmente a los animales como seres sintientes con derecho a un plan de cuidados, según destacó la legisladora Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano (MC), quien promovió la iniciativa.

Durante la discusión en el Pleno, el diputado Royfid Torres González explicó que los vínculos afectivos entre personas y sus mascotas son cada vez más profundos, en especial entre quienes optan por no tener hijos.

Subrayó que muchos animales son tratados como miembros plenos de la familia, por lo que deben estar protegidos legalmente cuando ocurren separaciones.

Cuidados de la reforma “¿Con quién se queda el perro?”

El dictamen aprobado establece que en los convenios de divorcio podrá incluirse un plan de cuidados para garantizar el bienestar de los animales. También se determinará quién tendrá la custodia, considerando factores como el tiempo, los recursos económicos y la capacidad para brindar un entorno seguro y adecuado.

Ambos legisladores coincidieron en que esta reforma responde a una realidad social cambiante y busca evitar que los animales sean utilizados como herramienta de presión durante los procesos legales de separación.

