Concierto tributo a Pink Floyd ofrecerá experiencia inmersiva en el Museo del Estanquillo

Habrá concierto tributo a Pink Floyd. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El próximo viernes 24 de octubre, la terraza del Museo del Estanquillo será la sede de un concierto tributo a Pink Floyd, una de las bandas más reconocidas del rock progresivo. Doppler Multiforo, organizadores del evento, prometen una noche con “una puesta en escena envolvente, efectos visuales, luces y un sonido cuidadosamente trabajado”.

Concierto tributo a Pink Floyd en el Museo del Estanquillo

La velada será amenizada por la música en vivo de Dogs!, una banda mexicana que destaca por “su fidelidad y pasión” al momento de interpretar los temas clásicos de Pink Floyd.

El evento ofrecerá una “experiencia inmersiva” mientras se recorre la discografía de Pink Floyd, por lo que seguramente sonarán temas de discos como “Dark Side of the Moon”, “Animals”, “Wish you Were Here”, “The Wall”, entre otros.

Este concierto tributo tiene un costo de recuperación de 320 pesos y el cupo en el lugar está limitado a 100 personas, por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación. Para más información sobre cómo comprar boletos, visita la página oficial de los organizadores.

Para los interesados en asistir, la cita es el viernes 24 de octubre a las 19:30 horas. El Museo del Estanquillo se ubica en la calle Isabel la Católica 26, esquina con Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a dos cuadras de la plancha del Zócalo.

