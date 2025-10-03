Concluye reparación de grieta en el Puente de la Concordia

GENERANDO AUDIO...

Foto: @SEGIAGUA

Ya concluyeron los trabajos de reparación de la grieta geológica que se formó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), agregando que esta fue causada por las intensas lluvias del 1 de octubre.

Asimismo, acotó que la circulación vehicular en la zona fue reabierta este jueves alrededor de las 16:30 horas.

¿Qué trabajos hicieron en el Puente de la Concordia?

A través de un comunicado, la Segiagua acotó que, durante el día, personal técnico de la dependencia evaluó el material humedecido por las lluvias del 1 de octubre, sustituyéndolo y realizando la compactación necesaria, además del asfaltado correspondiente.

Mientras que en las labores participaron retroexcavadoras, camiones de volteo y un equipo conformado por especialistas y operadores.

De manera complementaria, continúan los trabajos de zampeado con piedra en el talud, los cuales no interfieren con el tránsito vehicular y se prevé concluyan este viernes 3 de octubre.

En tanto que, este tramo del puente fue escenario de un accidente el pasado 10 de septiembre, cuando volcó y explotó una pipa de Gas LP, provocando la muerte de más de 30 personas. Tras ese hecho, la zona quedó bajo constante supervisión y mantenimiento.