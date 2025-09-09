GENERANDO AUDIO...

SEGIAGUA concluyó los trabajos de reparación al socavón. FOTO: Especial

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) concluyó este lunes los trabajos de reparación del socavón en Anillo Periférico, Canal de Garay, en la colonia Casa Blanca de la alcaldía Iztapalapa, donde se sustituyó la tubería dañada y se reabrió la circulación alrededor de las 18:30 horas.

En el sitio trabajaron más de 40 elementos de SEGIAGUA, apoyados con maquinaria pesada y equipo especializado. Las labores incluyeron la limpieza del área, retiro de piedras y asfalto, estabilización de taludes y nivelación del suelo del colector.

El socavón presentaba 9 metros de profundidad y 5 metros de diámetro, lo que obligó a sustituir un tramo de tubería de 2.44 metros de diámetro y 4.50 metros de largo, ubicada a 8 metros de profundidad.

Reparación del socavón en Periférico Iztapalapa

Los trabajos se realizaron de manera ininterrumpida las 24 horas del día. Para ello se utilizó un camión de volteo, retroexcavadora, excavadora 320, rodillos vibrocompactadores, grúa de 100 toneladas, máquinas de soldar, bombas para concreto y camionetas de apoyo.

Además, se reemplazó el tubo de 12 pulgadas de agua potable que había colapsado, colocando una nueva conducción de acero al carbón de 10.60 metros de largo. También se reforzó el perímetro con costaleras y se utilizó concreto fluido para asegurar la estabilidad del terreno.

SEGIAGUA implementó sistemas de soporte para proteger a los trabajadores y evitar deslaves durante la obra. Una vez concluida la sustitución de tuberías, se realizaron trabajos de compactación y relleno.

Posteriormente, se colocó una nueva capa de asfalto que permitió la reapertura del Periférico a la circulación vehicular durante la tarde de este lunes, informó la dependencia.

Vialidad restablecida en Iztapalapa

Con la conclusión de las labores, el tránsito quedó restablecido en la zona del Canal de Garay, donde se registró la oquedad que afectó la vialidad en días previos.