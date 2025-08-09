GENERANDO AUDIO...

La regularización de scooters, bicicletas y motonetas eléctricas en la capital del país está cada vez más cerca de volverse realidad, luego de que este viernes el Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones la iniciativa impulsada por el Gobierno de la CDMX.

Con seis votos a favor, cero en contra y una abstención, la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial aprobó la iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada que obligará a conductores de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe), como se conocerá en la ciudad a la “micromovilidad eléctrica”, a contar con licencia de conducir y placas, entre otras cosas.

¿Qué aprobó hoy el Congreso de la CDMX en comisiones?

Con la aprobación del dictamen este viernes en comisiones, pasará al Pleno del Congreso capitalino la propuesta que, entre otras cosas, crea la categoría de Vemepe, para las unidades con acelerador independiente, motor eléctrico, dos o más ruedas, y velocidad superior a los 25 km/h.

Asimismo, en el dictamen que será votado por todos los diputados se contemplan dos tipos de vehículos personales:

Tipo A : menos de 35 kg

: menos de 35 kg Tipo B: de 35 a 350 kg

Mientras que, de ser aprobado sin modificaciones, el dictamen obligará a usuarios de Vemepe en la ciudad a:

Portar casco y chaleco reflejante

Registrar la unidad ante la Secretaría de Movilidad (Semovi)

Portar licencia de conducir específica para el tipo de vehículo

Contar con placas y tarjeta de circulación

De igual forma, este tipo de vehículos tendrán prohibida la circulación por banquetas, ciclovías y carriles exclusivos del transporte público.

Toda vez que se prevé que el dictamen aprobado hoy sea turnado al Pleno del Congreso capitalino para su discusión y votación durante el segundo periodo extraordinario de sesiones, programado del 15 al 18 de agosto.

En tanto que, de ser aprobado, el Gobierno de la Ciudad de México contará con 360 días naturales para modificar el Reglamento de Tránsito y definir los tipos de licencia requeridos, así como otros requisitos técnicos.