Congreso de CDMX aprueba castigo de hasta 36 horas de arresto para “franeleros”
El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó este viernes una reforma que sancionará con hasta 36 horas de arresto a quienes obstruyan o utilicen indebidamente el espacio público sin autorización. La medida incluye a los llamados “franeleros”, quienes cuidan o bloquean lugares de estacionamiento de manera informal.
- Las sanciones fueron aprobadas con 53 votos a favor y 0 en contra.
La nueva disposición busca garantizar el orden en las calles y espacios públicos de la capital.
La medida fue respaldada por 53 votos a favor y ninguno en contra, lo que refleja un amplio consenso entre las fuerzas políticas en la capital.
[TE PUEDE INTERESAR: Congreso de la CDMX discutirá licencias especiales para scooters, bicis eléctricas y bicimotos]
Las autoridades argumentan que la reforma tiene como objetivo garantizar el orden y la seguridad en las calles, así como proteger a los ciudadanos del uso irregular de la vía pública. Con esta disposición, se espera reducir conflictos urbanos, mejorar la movilidad y regularizar la ocupación de espacios públicos en la ciudad.