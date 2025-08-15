Congreso de CDMX aprueba castigo de hasta 36 horas de arresto para “franeleros”

GENERANDO AUDIO...

Van contra franeleros en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó este viernes una reforma que sancionará con hasta 36 horas de arresto a quienes obstruyan o utilicen indebidamente el espacio público sin autorización. La medida incluye a los llamados “franeleros”, quienes cuidan o bloquean lugares de estacionamiento de manera informal.

Las sanciones fueron aprobadas con 53 votos a favor y 0 en contra.

La nueva disposición busca garantizar el orden en las calles y espacios públicos de la capital.

La medida fue respaldada por 53 votos a favor y ninguno en contra, lo que refleja un amplio consenso entre las fuerzas políticas en la capital.

Las autoridades argumentan que la reforma tiene como objetivo garantizar el orden y la seguridad en las calles, así como proteger a los ciudadanos del uso irregular de la vía pública. Con esta disposición, se espera reducir conflictos urbanos, mejorar la movilidad y regularizar la ocupación de espacios públicos en la ciudad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]