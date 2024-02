Congreso de CDMX aprueba “ley Malena” para castigar violencia ácida: en qué consiste

Con un total de 42 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, se aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Género, Administración y Procuración de Justicia para castigar la violencia ácida, ahora conocida como “ley Malena”.

Con votación unánime, el Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal capitalino para castigar la violencia ácida, conocida como “ley Malena”.

Ahora, los ataques de ácido y otras sustancias químicas corrosivas serán tipificadas como tentativa de feminicidio. La sanción podría ser de hasta 12 años de prisión.

“… lo estamos nombrando y vinculando a tentativa de feminicidio. Ya no es un modo de violencia, ahora es un tipo de violencia con su propio desprendimiento en el Código Penal y en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Sin Violencia. Además, estamos reconociendo la reparación del daño, porque ustedes quizá no lo saben, pero María Elena, Elisa, Sandra, Carmen Márquez, todas las sobrevivientes y activistas de violencia ácida, han tenido un proceso larguísimo y carísimo de reconstrucción de sus vidas, de sus cuerpos, de reconocerse nuevamente y eso, eso no lo garantiza hoy día el Estado. Hoy cambia. Hoy si atacan a una mujer con ácido, ésta tendrá acceso a la reparación del daño por parte del Estado y no hay pretextos para no poder reconstruir la vida y tener el acompañamiento”.

Marcela Fuente Castillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México