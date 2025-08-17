Consulta del Presupuesto Participativo 2025: horarios y qué necesitas para participar en CDMX

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo son las boletas para Consulta del Presupuesto Participativo? Foto:Cuartoscuro

Este domingo 17 de agosto, se realiza la Consulta del Presupuesto Participativo 2025. El horario de las mesas para que puedas participar es de las 09:00 y hasta las 17:00 horas para elegir algún proyecto para mejorar tu comunidad en la Ciudad de México (CDMX).

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que se instalarán 2 mil 427 Mesas Receptoras de Opinión (MRO) para que se lleve a cabo dicha Consulta.

¿Qué necesitas para participar en la Consulta del Presupuesto Participativo 2025?

La Encuesta del Presupuesto Participativo se desarrollará en las Unidades Territoriales (UT) de la CDMX.

El único requisito para participar es presentar credencial para votar vigente con domicilio en la capital mexicana.

En total se instalarán 2 mil 427 mesas receptoras de opinión distribuidas entre las Unidades Territoriales. La ubicación de las mesas se puede consultar en la siguiente página web: https://scmgpc.iecm.mx/UbicatuMRO.php

¿Cómo voto para elegir un proyecto?

Las boletas para la Consulta tienen un recuadro enumerado del 1 al 30 y para que puedas participar debes marcar el número del proyecto de tu preferencia.

Recuerda que, si una UT tiene más de 30 proyectos dictaminados viables, al reverso de la boleta se imprimirán recuadros del 31 al 60 para someter a opinión todos los proyectos.

De acuerdo con el IECM, los proyectos de la Encuesta del Presupuesto Participativo por las que votarán los capitalinos en la CDMX se dividen de la siguiente manera:

4 mil 654 enfocados a mejorar los espacios públicos de las Unidades Territoriales

4 mil 445 a obras

3 mil 976 a equipamiento e infraestructura urbana

2 mil 268 a servicios

588 a actividades deportivas

728 a actividades recreativas

339 a actividades culturales

¿Qué es el Presupuesto Participativo?

De acuerdo con la página web del IECM, el Presupuesto Participativo es un instrumento de democracia participativa, mediante el cual las personas ciudadanas de cada Unidad Territorial deciden, entre los proyectos propuestos por la población, cuál beneficiará más a la comunidad y, de resultar ganador, ejecutarlo con el presupuesto que las alcaldías destinan para tal fin.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]