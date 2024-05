Levantan Contingencia: ve si circulan el viernes 17 de mayo autos con hologramas 0 y 00, engomado azul

Suspendieron la Contingencia Ambiental. Foto: Cuartoscuro.

Con la disminución en la concentración de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Contingencia Ambiental para este viernes 17 de mayo; pero ¿circulan los autos hologramas 0 y 00, con engomado azul?

¿Circulan este viernes 17 de mayo los autos hologramas 0 y 00, con engomado azul?

El gobierno de la Ciudad de México adelantó que con la suspensión de la contingencia, el Programa Hoy No Circula aplicará de manera normal.

De esta forma, los coches que no circulan son:

Terminación de placa 9 y 0

Engomado color azul con holograma de verificación 1 y 2

Los vehículos que circulan sin restricciones son:

Automotores con hologramas 0 y 00, con engomado azul

La CAMe establece que los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa Hoy No Circula, a menos de que, por Contingencia Ambiental, se adicionen medidas restrictivas a la circulación, como el doble Hoy No Circula.