Activaron la Fase 1 de la Contingencia Ambiental. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a las 13:00 horas de este jueves se registraron concentraciones máximas de ozono en la Ciudad de México, por lo que se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula, en el Valle de México. ¿Qué autos no circulan el viernes, 10 de mayo, por las restricciones vehiculares? Te lo contamos a continuación.

¿Cómo queda el doble Hoy No Circula el viernes, 10 de mayo?

Este viernes, 10 de mayo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

¿Cómo circulan los taxis, por el doble Hoy No Circula?

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2”, que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Recomendaciones para proteger la salud ante Contingencia Ambiental

Evita hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

¿Quién te puede infraccionar en Contingencia Ambiental en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, las multas por no respetar el “Hoy No Circula” por Contingencia Ambiental solamente pueden ser aplicadas por inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) que porten chalecos con la leyenda: “Autorizados para infraccionar”.

La infracción por no respetar el programa “Hoy No Circula” es de 20 Unidades de Medida Actualizada (UMA), es decir, alrededor de 2 mil 171 pesos, en 2024.