Negocios saqueados en marcha del 2 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Los más de 20 negocios, en su mayoría joyerías, saqueados por personas encapuchadas que participaron en la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la Masacre de Tlatelolco de 1968, continúan cerrados.

Negocios siguen sin abrir a dos días de la marcha del 2 de octubre

Personal administrativo del Centro Joyero Majestic indicó que debido a las investigaciones que realizan las autoridades, no hay fecha exacta para la reapertura de los negocios.

Aunque hubo un par de negocios que abrieron este sábado, los daños en sus aparadores y mobiliarios demuestran la magnitud con la que se realizaron las agresiones a los establecimientos el pasado 2 de octubre.

Joyerías afectadas, con pérdidas de al menos 15 millones de pesos

Empresarios comerciantes de más de 20 joyerías afectadas, estiman pérdidas por al menos 15 millones de pesos a causa del vandalismo y robo de joyas de los encapuchados que participaron en la marcha del pasado jueves.

“¿Sabes el patrimonio de una persona, de ocho años, que ahora no tiene ni con qué levantar su tienda? ¿Y quién le va a ayudar? Los seguros no nos apoyan, no dan lo que conviene, sino lo que ellos deciden, pero no lo que puede ayudar a un comerciante”, manifestó Rodolfo González, administrador de Joyerías, Centro Joyero Majestic.

Mercedes Vargas Melo, dueña de un establecimiento joyero, consideró “una estupidez” por parte del gobierno poner a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y no hacer nada ante las agresiones y los saqueos perpetrados por personas encapuchadas.

“Es una estupidez por parte del gobierno que ponga los policías y que les diga sabes que tú te quedas aquí esperando a ver qué te hacen y no puedes tocarlos, o sea, esa es la impotencia de uno, de que nosotros vimos cómo estaban robando, saqueando y no poder hacer nada”, sostuvo Mercedes Vargas Melo, dueña de una joyería.

