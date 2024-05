¡Alerta en Xochimilco! Perros siguen siendo víctimas de crueles asesinatos; buscan a culpables

A un año de que se encontrara el primer cuerpo mutilado de un perro en el Bosque de Nativitas, en Xochimilco, la Fiscalía General de la Ciudad de México no ha logrado identificar y detener a los culpables de los asesinatos.

Al menos 24 perros han perdido la vida en este lugar. El responsable sigue libre y no hay avances en las investigaciones.

Vecinos y animalistas, como Aidorine Ramírez, de la asociación “Amamos a los Perritos Xoch”, han documentado la mayoría de los casos y exigen justicia para las víctimas.

“No es posible que la Fiscalía, a 11 meses, casi un año, no tengan un responsable, que tengan patrullas que hayan mandado a muchos policías y no tengan un responsable, esto quiere decir que la fiscalía no funciona”.

Aidorine Ramírez, asociación “Amamos a los Perritos Xoch”.