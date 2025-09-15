Continúan los trabajos para arreglar socavón en la alcaldía Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Obras para arreglar el socavón en la alcaldía Iztapalapa. Foto: Segiagua

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y la alcaldía Iztapalapa realizan acciones para reparar el socavón en el que cayó un camión repartidor de refrescos durante el fin de semana. El reporte más reciente señala que las lluvias provocaron que la abertura creciera y como medida de precaución han sido evacuadas 27 personas.

Camión repartidor de refrescos cae en un socavón en la alcaldía Iztapalapa

El pasado 13 septiembre, un camión repartidor cayó en un socavón ubicado en el cruce de la Calle 4 y Avenida 5, colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa. Autoridades locales desplegaron un operativo para arreglar la abertura y hasta el momento continúan las obras.

Al momento del accidente, el socavón tenía unas dimensiones de 8 m de profundidad, 12 m de longitud y 7 m de ancho; debido a las intensas lluvias que se registraron el domingo por la tarde-noche, la abertura creció de tamaño.

[TE PUEDE INTERESAR: Momento exacto: camión refresquero cae en socavón de 8 metros en Iztapalapa]

Segiagua informa que el camión fue retirado con la ayuda de una grúa de 120 toneladas. Actualmente, se trabaja en la reparación de una tubería de 2.44 m de diámetro de concreto reforzado. Una vez concluida se construirá un pozo-caja para la unión de la tubería existente con el tramo reparado.

Por otra parte, debido a que el socavón aumentó de tamaño, la alcaldía Iztapalapa evacuó a 27 personas. Del grupo de refugiados, 20 de ellos y 3 mascotas se encuentran en el Centro de Cuidados de la Súper Manzana 4 de la UH Vicente Guerrero; los siete restantes están en casa de sus familiares.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]