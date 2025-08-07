GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones CDMX para este 7 de agosto.

Este jueves 7 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX), siendo la más destacada la que tienen prevista la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia (Conur) en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 12 concentraciones, cuatro citas agendadas, tres rodadas motociclistas, siete rodadas ciclistas, ocho eventos de esparcimiento y siete plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Movilizaciones sociales en CDMX hoy

Alcaldía Cuauhtémoc

10:00 h – PAOT, Col. Roma Norte: Mitin del colectivo Direct Action Everywhere para exigir la destitución de autoridades por presunta omisión en denuncias de maltrato animal.

12:00 h – Secretaría de Energía: Marcha de CONUR en exigencia de una tarifa eléctrica especial para grupos vulnerables.

11:00 h – SEGOB: Colectiva Feminista Ehécatl exige atención a casos de violencia feminista.

13:00 h – Subsecretaría de Reordenamiento: Vecinos protestan por afectaciones de una obra en la Roma Norte.

Durante el día – Secretaría de Gobierno: Transportistas del FAT exigen aumento de tarifa.

Alcaldía Benito Juárez

10:30 h – Comisión Nacional de Energía: Primer punto de la movilización de CONUR.

17:00 h – Sede del SITUAM: Reunión en solidaridad con Palestina.

Alcaldía Miguel Hidalgo

10:00 h – CIDH, Polanco: Mitin de ahorradores de SOFIPO/CAME para exigir devolución de sus recursos.

Alcaldía Coyoacán

09:00 h – UAM Xochimilco: Protesta contra destrucción de huerto comunitario.

11:30 h – UAM Xochimilco: Protesta por desalojo del cubículo “Violeta Parra”.

12:00 h – CONAGUA: Protesta por escasez de agua en Almoloya de Juárez.

Alcaldía Gustavo A. Madero

07:00 h – Calz. de los Misterios y Circuito Interior: Vecinos exigen reubicación de migrantes.

11:00 h – CDH: Familiares de víctima acudirán a cita por accidente automovilístico.

Alcaldía Iztapalapa

11:00 h – Reclusorio Oriente: Colectiva “Las Tonantzin” acompaña audiencia.

12:00 h – Reclusorio Oriente: Colectivo “No Más Presos Inocentes” exige liberación de detenidos injustamente.

Alcaldía Venustiano Carranza

Durante el día – Metro Mixiuhca: UPVA “28 de Octubre” protesta contra presuntos abusos de inspectores.

18:50 h – AICM Terminal 1: Aficionados apoyan llegada de nuevo jugador del Club América.

Alcaldía Álvaro Obregón

20:45 h – Hospital Enrique Cabrera: Rodada “Jales Tepito Morelos”.

07:00 h – Plaza San Jerónimo: Rodada al Parque de los Dinamos.

Rodadas ciclistas y motociclistas

Se prevén 7 rodadas ciclistas y 3 motociclistas por la noche, principalmente entre las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán y Venustiano Carranza.

Rodadas destacadas:

20:00 h – Monumento a la Revolución al Edén del Mestizaje

20:30 h – Parque Hundido al Hipódromo de las Américas

21:00 h – “Colibrí es CDMX” de Coyoacán a Tláhuac

19:00 h – Gasolinera G500 Zaragoza a Venustiano Carranza

Eventos masivos y afectaciones

Además de las movilizaciones, hoy se realizarán eventos artísticos que pueden impactar la movilidad:

Pepsi Center (15:00 h) – Amazon Music Live (aforo: 1,200)

Auditorio Nacional (20:30 h) – Entre Cómplices Tour (aforo: 9,790)

Teatro Telcel (20:00 h) – El Rey León

Frontón México (20:30 h) – Malinche

