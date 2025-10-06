GENERANDO AUDIO...

Asistentes a evento de Sheinbaum fueron a “corral” VIP. Cuartoscuro

Durante la conmemoración por su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de unidad nacional y política frente a miles de personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México. En el evento, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán fueron ubicados en un área conocida entre asistentes como el “corral VIP”, donde se concentraron los principales operadores del movimiento a quienes pareció ser relegados a filas atrás.

La mandataria hizo un llamado a mantener la cohesión de la Cuarta Transformación, advirtiendo sobre los intentos externos de división. Su discurso, de 56 minutos, mezcló reportes de logros gubernamentales con mensajes dirigidos a las estructuras políticas de su movimiento.

Adán Augusto, Monreal y Luisa María Alcalde, en zona exclusiva

De acuerdo con la organización del evento, a figuras como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Andrés López Beltrán, Alejandro Esquer y Luisa María Alcalde se les ubicó en una zona delimitada frente al templete principal, pero filas atrás.

Asistentes confirmaron que la distribución de espacios buscó evitar distracciones o incidentes como el ocurrido en un evento previo, cuando algunos de ellos se acercaron para tomarse fotografías antes de saludar a la mandataria.

Los asistentes al área especial permanecieron atentos al discurso, mientras en la zona diamante se ubicaron familiares de Sheinbaum y gobernadores de distintas entidades, quienes pudieron interactuar más de cerca con la presidenta.

Reacciones durante el acto en el Zócalo

Durante la intervención de Sheinbaum, algunos de los funcionarios en la zona VIP levantaron el puño al grito de “Presidenta”.

Adán Augusto López fue visto haciendo con gestos con los brazos, mientras López Beltrán utilizó su teléfono celular para grabar la escena.

En tanto, Gerardo Fernández Noroña tuvo dificultades para encontrar su asiento y se le reubicó. Mientras la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, daba paso al mensaje principal.

La senadora Andrea Chávez también destacó entre el público al saludar frente al escenario, recibiendo respuestas de simpatizantes en el área central.

Asistentes y estructura del evento

El evento contó con un templete elevado donde se colocaron 26 sillas para miembros del gabinete legal, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otros funcionarios que acompañaron a la presidenta.

El discurso principal se centró en reforzar la unidad de la Cuarta Transformación, destacando la continuidad del proyecto político y el cumplimiento de compromisos asumidos en campaña.

Entre los asistentes se encontraban agrupaciones sindicales como el SNTE, la Catem, la CROC y el Sindicato Mexicano de Electricistas, además de contingentes provenientes de Sinaloa, Veracruz, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo y Estado de México.

Debido a la afluencia, el acceso al Zócalo se restringió desde las 8:00 horas y muchos espectadores siguieron el evento en pantallas instaladas en calles aledañas.

Mensaje político de Sheinbaum sobre reelección y nepotismo

Durante su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura sobre la prohibición de la reelección y la herencia de cargos públicos a partir de 2030, afirmando:

“Ya se aprobó, como me comprometí: a partir del 2030 no habrá reelección a ningún puesto de elección popular y se prohíbe heredar cargos. ¡No al nepotismo!”.

En su mensaje también recordó la herencia política del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que la unidad es esencial para sostener el movimiento de transformación que inició en 2018.

Tras concluir el acto, los invitados del área VIP se retiraron del recinto, mientras gobernadores y secretarios de Estado aprovecharon para tomarse fotografías grupales. La presidenta regresó a Palacio Nacional, donde retomará sus actividades el lunes 6 de octubre.