Advertidos motociclistas: corralón para quien viaje con menores de 12 años

Viajar en motocicleta con niños menores de 12 años es una de las cuatro faltas que a partir de este domingo 24 de septiembre serán sancionadas con la remisión del vehículo a un corralón de la Ciudad de México (CDMX), esto como parte de las modificaciones al Reglamento de Tránsito vigente en la demarcación.

Ver más Por tu seguridad, no rebases el número de tripulantes al conducir motocicleta 🏍 ni transportes pasajeros menores de 1⃣2⃣ años de edad 🚫



¡Evita que tu moto sea remitida a corralón! 🛵👮



Cuídate a ti y cuida a los tuyos 🫶🏽 pic.twitter.com/oCF56cgxrT — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) September 21, 2023

Esta es una práctica común entre motociclistas, algunos de los que, aseguran, sólo suben a los pequeños para llevarlos o recogerlos de la escuela y que su trayecto es de corta distancia.

Yo casi no vengo en moto por él, pero sí en movimiento, ahora sí que es más rápido en moto, es más fácil (…) Yo porque voy aquí a tres cuadras y en realidad voy muy despacio. Dijeron motociclistas a la cámara de Unotv.com.

También serán remitidas al corralón las motocicletas cuyo conductor no use casco certificado, medida que a muchos no los tiene muy contentos, pues aseguran que las autoridades “están imponiendo el que ellos quieren”.

Ver más Con las nuevas modificaciones al #RTCDMX, reforzamos 💪 la #SeguridadVial 👮



A la hora de conducir motocicleta 🏍, no viajes con más de dos personas a bordo, ni menores de 1⃣2⃣ años de edad.



Prevenir conductas de riesgo ayuda a #SalvarVidas pic.twitter.com/HhiguPq5NV — Jefe Radar (@jeferadar) September 22, 2023

A menos de dos días de que entren en vigor las nuevas normas, algunos de los bikers se sigue tomando las medidas con despreocupación. “Esta bien, hasta el domingo que me lleven ¿si o no?”, dijo un motociclista que no traía casco.

Otros sí llevan casco pero no lo usan, algunos lo tienen amarrados a las agarraderas de la moto, pues dicen que les estorban y otros, de plano, admiten que no acostumbran a usarlo.

“Hago mal, pero luego es el hábito que uno tiene” Confesó uno de los motociclistas.

Las autoridades también sancionarán por no portar placas, pues ya no se permiten permisos provisionales. ¿Están de acuerdo los motociclistas?

Al final del día se tiene que regular todo esto, hay muchas motos que las utilizan para asaltos, hay muchas motos que las ocupan para otras cosas, se las roban y las venden en piezas (…) muchos permisos son piratas, por eso yo creo que por eso están haciendo los operativos. Dijeron.

Oficiales de tránsito también podrán llevar la motocicleta al corralón cuando viajen más de dos pasajeros.