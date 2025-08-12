Imágenes exclusivas: corredor Lineal Gran Canal, de zona recreativa a río de aguas negras

| 17:49 | Rocío Ireta | Uno TV
Parque Lineal Gran Canal
Se inunda Parque Lineal Gran Canal. Foto: Rocío Ireta

El Corredor Lineal Gran Canal, en la alcaldía Venustiano Carranza, luce irreconocible: lo que antes eran 9 mil metros de áreas verdes, skatepark, ciclopista, trotapista y juegos infantiles, hoy es un río de aguas negras.

Personal de la Ciudad de México realizó trabajos de desazolve en la zona inundada durante la tarde, pero se retiró ante la posibilidad de más lluvias.

Proyecto inaugurado en 2021

Este espacio fue inaugurado en 2021 para beneficiar a las familias de la alcaldía, ofreciendo un punto de recreación y deporte. Sin embargo, la intensidad y constancia de las precipitaciones recientes lo han dejado bajo el agua.

Riesgo de foco de infección

Las autoridades advierten que, si la acumulación de aguas negras persiste, el sitio podría convertirse en un foco de infección para la comunidad cercana. No se ha informado sobre un plan de limpieza o rehabilitación inmediata.

