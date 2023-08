Maratón de la CDMX 2023: Runners entrenan y recorren la ruta por etapas

Estamos cada vez más cerca de la celebración del maratón de la ciudad de México Telcel 2023, por lo que los runners ya entrenan y recorren la ruta por etapas.

A los pies de la Estela de Luz, con el suelo mojado, un grupo de corredores trota, entre ellos está José Luis, quien confiesa que es su primer maratón.

“Es mi primer maratón, sí, claro, los nervios como cualquier carrera, los nervios siempre van a estar, pero también a la vez muy emocionado”. José Luis López / Corredor.

Hombres y mujeres, como Jocelyn, con la guía del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, reconocen la ruta de 42 kilómetros.

“No es cualquier cosa un maratón, ya son 42 kilómetros, entonces que se haya iniciado con esta idea de preparar a la gente previo a esta carrera, la verdad es que está superbién”, destaca Jocelyn.

Los datos:

Entrenamiento por etapas. Cita: 06:15 hrs.

5 de agosto – Glorieta de Insurgentes a Avenida Chivatito

12 de agosto- Chivatito a Gandhi y Paseo de la Reforma

19 de agosto de 2023 – Gandhi y Paseo de la Reforma hasta el Zócalo

“Los entrenamientos son para que cada participante que va a hacer por primera vez el Maratón o va en alguna revancha pueda generar táctica, estrategia, saber a qué tipo de terreno se van a enfrentar, donde es de bajada, dónde van a tener una altimetría superior, cómo cambian los distintos suelos”, destaca Raúl Paredes, director del Maratón de la Ciudad de México Telcel.

A los entrenamientos asisten atletas, como Alberto y Karla, quienes aconsejan a quienes enfrentarán el reto por primera vez.

Al ser cuestionados sobre qué sería lo más importante para correr un maratón, Alberto señala que es entrenarse, mentalizarse y delinear su meta para comprometerse a que sí se va a llegar a ella.

“Principalmente, se recomienda no estrenar calzado ese día, no estrenar ropa, puesto que podemos provocarnos lesiones; no debemos desvelarnos”, refiere Karla.

Se espera que el 27 de agosto más de 23 mil personas corran la edición 40 del Maratón de la Ciudad de México.