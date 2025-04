GENERANDO AUDIO...

Iztapalapa, la alcaldía más grande de la capital mexicana, tiene su propio corrido bélico. El autor es el Compa Dann Rivera y su norteño banda, nombre artístico de este joven originario de esa demarcación.

“Estamos a la orden, pendientes del barrio… es Iztapalapa, cuna de malandros.”

Corrido prohibido en eventos públicos

Dann Rivera, cantante de corridos bélicos, cuenta que las autoridades de la alcaldía ya le prohibieron cantar su tema “Mafia de la calle” en eventos públicos.

“Es una canción que expresa el vivir diario de aquí. Lamentablemente, sí habla de la inseguridad en Iztapalapa. Es muy común, no es normal, se llama Mafia de la calle.”

Durante un evento, personal de Protección Civil le solicitó que no interpretara el tema.

“Yo lo tomé como una advertencia. Me dijeron: ‘Soy fulano de tal de Jurídico y te voy a pedir que no toques tu tema, no queremos que la gente se alebreste’.”

Iztapalapa y su vínculo con los índices delictivos

De acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, cerca del 20% de los reclusos que purgan una sentencia en penales de la capital son originarios de Iztapalapa, lo que representa casi seis mil internos.

La pregunta es, ¿en qué abona la prohibición de narcocorridos para alejar a los jóvenes del crimen organizado?

¿Prohibir los corridos es la solución?

Dann Rivera considera que prohibir géneros musicales no resolverá los problemas de seguridad:

“Hoy en día, siento que al gobierno ya se le salió de las manos, y se me hace un recurso muy tonto querer quitar un género musical para que los jóvenes no se involucren en el crimen.”

Su hijo, José Daniel Rivera, segunda voz del grupo con apenas 15 años, reflexiona:

“Por el hecho de cantar corridos no quiere decir que me voy a meter en un cártel. Es solo un género que está pegando.”

“La educación empieza en casa”

Adrián Arreola, vocalista del grupo Aventura Norteña, también pone en duda la efectividad de prohibir la música:

“No creo que cambie el contexto del delito. Esa educación empieza desde casa, desde los papás.”

Y añade:

“El Chapo se dedicaba a las drogas, sus hijos también. Yo me he dedicado a la música y mis hijos siguen mis pasos en la música.”

Reflexionar más que enaltecer

Su hijo, Osvaldo Arreola, va más allá:

“Con los corridos tumbados y bélicos se toca mucho la violencia no para reflexionar, sino para enaltecerla. Deberíamos crear conciencia.”

Por ello, apuesta por nuevas letras:

“Tengo una canción que habla sobre las conductas tóxicas, los vicios del alcohol y las drogas.”

¿La prohibición genera más consumo?

Para Dann Rivera, la prohibición solo hace más atractivos los contenidos:

“Así lo prohíban, lo van a seguir consumiendo. La gente busca lo prohibido.”